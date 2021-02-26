Милана Тюльпанова назвала брата «хайпожором» после истории с ее «отравлением»

Москва, 26 января. Экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова осудила своего брата за комментарий по поводу состояния ее здоровья.

Ранее в сторис Instagram Тюльпановой появилось странное сообщение об экстренной госпитализации. Некая девушка сообщила, что Милану отвезли в реанимацию из-за якобы передозировки снотворным. Неизвестная рассказала, что Тюльпанову обнаружил ее младший брат Владислав, он и вызвал скорую.

Вскоре сообщение пропало из раздела сторис, зато на связь с подписчиками вышел сам Владислав. Вернувшись домой, он решил прояснить ситуацию и записал видео для поклонников сестры, котором назвал сообщения о ее отравлении полным бредом.

Спустя сутки ситуацию прокомментировала сама Тюльпанова. Она оставила сообщения о том, что ее микроблог в Instagram был взломан, заявив, что чувствует она себя хорошо. При этом она опубликовала лишь текст сообщения, не добавив фотографий или видеозаписи.

«Ребят, я в порядке. Вчера у меня взломали страницу, и очень жаль, что близкие люди решили на этом похайпить. Спасибо всем, кто переживал», — написала Тюльпанова.

Милана также резко высказалась по поводу того, что Владислав попытался набрать популярность за счет неприятного инцидента, произошедшего с его звездной сестрой. Под совместной фотографией она назвала его «хайпожором».

Отметим, Тюльпанова недавно разорвала отношения с новым бойфрендом Евгением. Мужчина оказался ревнивым абьюзером с уголовным прошлым. По словам девушки, идиллия закончилась, когда пара вернулась из отпуска на Мальдивах, где сыграла свадьбу. Бойфренд из любящего и заботливого человека превратился в резкого ревнивца. Тюльпанова рассказала, что возлюбленный выступал против ее общения даже с друзьями детства.