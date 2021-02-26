Маккартни готовит к публикации двухтомную автобиографию с текстами песен

Ливерпуль, 26 февраля. Фанаты британского музыканта Пола Маккартни скоро смогут приобрести его автобиографию. Двухтомник на 960 страниц уже доступен для предзаказа.

Сборник воспоминаний экс-участника культовой группы The Beatles получил название The Lyrics («Слова»). В него войдут 154 песни и фрагменты интервью с поэтом Полом Малдуном.

В книге жизнь музыканта будет представлена в алфавитном порядке. Маккартни расскажет читателям о разных периодах своего творчества.

«От первых дней жизни в Ливерпуле, через историческое десятилетие The Beatles, до Wings и долгой сольной карьеры Маккартни», — сказано в описании двухтомника на сайте издательства Liveright.

Это не первый опыт работы музыканта в писательском ремесле. Несколько лет назад Пол Маккартни написал книгу для всех дедушек, у которых есть внуки. Он назвал ее Hey Grandude.