Вильфанд предупредил о сильном колебании температур в европейской части РФ

Москва, 26 февраля. Март в европейской части России будет контрастным и не очень теплым, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В первом весеннем месяце будут присутствовать периоды мороза до минус 15 градусов и тепла до плюс десяти градусов. Они будут чередоваться на протяжении всего марта. По предварительным данным, среднемесячная температура в этом месяце заметно отличаться от нормы не будет, подчеркнул Вильфанд. Аномальное количество снега в этом году не позволит россиянам насладиться теплым месяцем, считает синоптик.

«Месяц будет неоднородным: и повышение температуры будет не только до показателей оттепели, но и до ппяти-десяти градусов тепла, и понижение до 10-15 градусов мороза будет», — заявил Вильфанд.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра предупредил о надвигающихся «кровавых» дождях в Европе. Это произойдет по причине принесенной воздушными массами пыли из Сахары. Такие ветра спровоцируют выпадение осадков в виде дождя красного цвета.