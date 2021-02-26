Ученая Тахчиди предупредила о возможных нарушениях зрения из-за COVID-19

Москва, 26 февраля. Коронавирусная инфекция может поразить зрительную систему человека и спровоцировать ряд болезней. Об этом рассказала офтальмолог Ника Тахчиди.

Из-за COVID-19 может развиться конъюнктивит, произойти изменения на сетчатке, воспаления, тромбозы сосудов глаза. Они проявляются как васкулит или гиперкоагуляции, рассказала заведующая отделением офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России Ника Тахчиди в беседе с «Известиями».

«Воспаление чаще всего проявляется помутнениями в стекловидном теле, изменениями на сетчатке. Тромбозы вен и артерий сетчатки проявляются снижением зрения, иногда изменением поля зрения», — пояснила эксперт.

Опасность вируса для зрения подтвердили ученые в других исследованиях. Доказано, что инфекция может распространяться через слезы и аэрозоли. Требуются дополнительные исследования глазных болезней, которые появляются вследствие болезни, заключила офтальмолог.

После перенесенного заражения в средней или тяжелой форме у людей теряется острота зрения. В некоторых случаях усиливается близорукость, поэтому людям приходится заменять стекла в приобретенных очках.