Любимый дизайнер Пугачевой назвал настоящий размер одежды певицы

Москва, 26 февраля. Этой весной Алла Пугачева может вновь появиться на публике в новой коллекции своего любимого дизайнера Игоря Гуляева.

В последнее время Примадонна почти не посещает светские мероприятия, проводя все свободное время с семьей в замке. О жизни звезды поклонники узнают в основном благодаря соцсетям ее супруга Максима Галкина. Однако, как выяснилось, все может измениться уже этой весной.

«На весну мы с Аллой Борисовной отшили огромную коллекцию одежды, дай бог, чтобы скорее можно было все это выгуливать», — рассказал KP.RU Гуляев.

При этом он подчеркнул, что больше никого в этих нарядах никто не увидит, поскольку они сшиты эксклюзивно для Пугачевой.

«Хотя на самом деле у меня есть разные линии одежды, я сегодня шью и для молодежи, и для тинейджеров, и для людей разного достатка… Но творить для Аллы — это огромное счастье», — заявил дизайнер.

Восторгаясь талантом певицы, Гуляев предположил, что Пугачева могла бы стать успешным дизайнером, если бы не занялась музыкой.

«Она постоянно диктует мне, как должна выглядеть ее одежда, и это круто. У нее свой неповторимый вкус, творческая жилка. А еще она очень современная и креативная», — подчеркнул он.

Гуляев отметил, что сейчас 71-летняя звезда «выглядит просто потрясающе», ее «красивые ноги и тонкую талию» обязательно надо подчеркивать.

«Сейчас у Аллы Борисовны размер 44-46. Можно, конечно, затянуть ее до размера XS, но зачем? У нее итак все отлично», — добавил он.

Отметим, мнение Гуляева не разделяет известный критик Сергей Соседов. Ранее он раскритиковал Примадонну за внешний вид на ее концерте в честь 70-летия, а на этой неделе вновь подтвердил свои слова, заявив, что исполнительница с каждым годом становится скучнее. Критик отметил, что Пугачева стала брендом, который отличают «рыжие волосы, балахон, выплеск, энергия».

«Пугачева — это вовсе не прилизанные куделечки, тонкие ножки и «я не понимаю, где я стою, то ли я, то ли не я, не понимаю, что я пою». Это не Пугачева!» — заявил Соседов.

Он посоветовал Пугачевой перестать общаться с прессой и появляться на светских раутах.