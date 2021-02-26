Братислава, 26 февраля. Споры о закупке российской вакцины от COVID-19 вызвала волну русофобии в Словакии. «Спутник V» развалил западный образ РФ как «Верхней Вольты с ракетами», передает Slovo.

Правительство Словакии не справляется со сложной ситуацией в стране, которую вызвал коронавирус. Премьер-министр страны Игорь Матович первым поднял вопрос закупки «Спутника V». Он просчитал свой ход заранее: русофобы откажутся от российской вакцины и он сможет переложить ответственность за бедственное положение страны на них. Кроме того, он решил улучшить отношение к себе людей, которые заинтересованы во взаимодействии с РФ.

Западные страны активно ведут борьбу вакцин. При этом поставки от фармацевтических компаний задерживаются, а проблемы с узкопрофильными препаратами сохранятся еще несколько месяцев. При этом российская вакцина уже прошла все тестирования и ее применяют более 30 стран мира — больше половины населения планеты.

При этом критика российской вакцины не продолжает утихать даже после того, как зарубежные специалисты признали ее эффективность. Так, в Словакии ее даже назвали «геополитическим оружием». Причины русофобии заключается не только в ненависти некоторых политиков конкретно к РФ. Но и потому, что стране удалось создать собственную вакцину первой в мире. Этот шаг развалил западный образ РФ как «Верхней Вольты с ракетами».

По данным автора Slovo, русофобам трудно признать, что РФ принадлежат большие технологические заслуги в борьбе с коронавирусом. Кроме того, Европе унизительны и воспоминания о том, что РФ во время пандемии несколько раз отправляла своих специалистов за рубеж.

Недавно стало известно, что Правительство Чили намерено привить от коронавируса российской вакциной пять миллионов человек. Со старта иммунизационной кампании вакцину получили уже три миллиона человек.