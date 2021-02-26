Шварценеггер может сыграть киборга из будущего в новом «Терминаторе»

Лос-Анджелес, 26 февраля. Голливудский актер Арнольд Шварценеггер может появиться на экранах в образе безжалостного киборга-убийцы из будущего. Речь идет о возможной перезагрузке «Терминатора».

Шварценеггеру всегда нравилось играть положительных героев. Режиссер Джеймс Кэмерон решил «подарить» ему роль злодея в новом «Терминаторе». Об этом рассказал голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.

В 2019 году вышел новый «Терминатор» со Шварценеггером в главной роли. Картина оказалась провальной. Зрители усмотрели в ней явный феминистический подтекст. Кэмерон, по словам Рихтмана, хочет исправить ошибки и выпустить новый фильм про киборга из будущего.

В прошлом году Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. После этого он появился на публике и поклонников разочаровал внешний вид актера.