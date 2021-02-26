Немецкий политолог Рар назвал большую ошибку Украины из-за Nord Stream 2

Москва, 26 февраля. Украина допускает ошибку, пытаясь остановить строительство «Северного потока — 2» на последних метрах. В этом уверен немецкий политолог Александр Рар.

Евросоюз пытается привлечь Украину в свое энергетическое пространство, чтобы она стала посредником при транзите российского газа. Новая администрация США под руководством Джо Байдена уже не предпринимает таких резких попыток вмешаться в энергетическую безопасность Европы. Однако теперь на место США пришла Украина, отметил политолог в эфире канала «Россия-1».

«Пытаться опять спровоцировать какие-то скандалы, конфликты с Россией, чтобы на последних метрах уже остановить «Северный поток — 2» в союзе с Польшей, когда Америка эту ситуацию уже не поддерживает, — это просто близоруко», — отметил Рар.

Политолог не сомневается, что проект «Северный поток — 2» будет доведен до конца. Сейчас Европа хочет, чтобы Украина научилась выстраивать диалог с Россией, уверен Рар.

Политолог Александр Разуваев в беседе с ФАН выразил уверенность, что вся ситуация вокруг «Северного потока — 2» напрямую связана с Украиной. МВФ отказал стране в очередном кредите, а в сентябре у Украины наступает пик платежей по долгам. К этому времени газопровод может войти в эксплуатацию, в связи с чем Киев лишится платежей за транзит.