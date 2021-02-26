Печальный конец: какие актрисы из СССР закончили свою жизнь в «психушке»

Москва, 26 февраля. Некогда любимицы зрителей закончили свою жизнь в стенах психиатрической больницы. К этому их привели разные причины, включая проблемы в карьере и личной жизни.

Актриса Татьяна Пельтцер не была сторонницей здорового образа жизни, но почти никогда не жаловалась на самочувствие. Окружающие знали ее активным и веселым человеком. В конце 80-х у артистки резко начались проблемы с головой, которые сопровождались потерей памяти и манией преследования.

В 1991 году Пельтцер впервые оказалась в психиатрической больнице. Коллеги поддерживали артистку и часто забирали ее на спектакли. Они считали, что стены родного театра помогут актрисе вылечиться. В 1992 году Пельтцер вновь попала в «психушку» и обратно уже не вышла. В июле того же года у нее случился инфаркт. На момент смерти ей было 88 лет.

Татьяна Гаврилова знакома зрителям по роли криминальной дивы Люсьен в фильме «Калина красная» режиссера Василия Шукшина. Актриса долгое время не могла построить семью и родить ребенка. На фоне этих проблем Гаврилова начала злоупотреблять алкоголем.

Артистку поместили в психиатрическую больницу, однако лечение не давало результатов. Гаврилова стремительно теряла память и превратилась в беззубую старуху с безразличным взглядом. Актриса умерла осенью 2000 года в возрасте 60 лет. Свою смерть она встретила в палате для безнадежных пациентов, передает Infox.

Следующая актриса Наталья Богунова, которая прославилась после роли учительницы Светланы Афанасьевны в фильме «Большая перемена». С годами ее перестали приглашать в кино, она испытывала проблемы с личной жизнью.

Богунову забрали в «психушку» прямо со сцены театра. У актрисы резко начался нервный срыв. Врачи диагностировали ей шизофрению. Долгие годы Богунова пыталась справиться со своей болезнью. Летом 2013 года она отправилась на остров Крит, где ей резко стало плохо. Местные врачи принудительно положили актрису в психиатрическую больницу. Она умерла от сердечного приступа 9 августа того же года в возрасте 65 лет.

Советские зрители знают Донару Мкртчян по фильму «Кавказская пленница». Там вместе с ней сыграл ее супруг Фрунзик Мкртчян. Актриса не испытывала проблем в личной жизни, однако не смогла избежать болезни. Заботливый муж находил для супруги лучших врачей, однако все было бесполезно. Последние 25 лет своей жизни Мкртчян провела в закрытой клинике. Именно там она встретила свою смерть.

Сложная творческая работа актеров часто приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Актрисы современности тоже иногда оказываются в сложных жизненных ситуациях. Недавно звезда Голливуда Дрю Бэрримор призналась, что в 13 лет попала в психиатрическую лечебницу по настоянию матери.