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Дава Манукян продемонстрировал свою талию после пластической операции

Дава Манукян продемонстрировал свою талию после пластической операции

Москва, 25 февраля. Блогер Дава Манукян показал поклонникам результаты пластической операции, похваставшись «сброшенным» весом.

Несколько дней назад экс-возлюбленный Ольги Бузовой напугал фанатов видео из клиники. 27-летний блогер предстал с перебинтованным лицом, еле разговаривая. Он не стал уточнять, какую именно операцию перенес, однако чуть позже выяснилось, что он находится в престижном многопрофильном центре anti-age медицины.

Дава Манукян продемонстрировал свою талию после пластической операции

По словам одной из посетительниц клиники, Дава решился на липосакцию живота, спины и подбородка, а также миниабдоминопластику (ограниченная пластика живота, в ходе которой иссекаются незначительные избытки кожи в нижних отделах).

Манукян решил успокоить переживающих за него поклонников, опубликовав новое видео из больницы. В халате он сделал несколько танцевальных движений под песню «Ее талия — аномалия», явно намекая на то, что благодаря скальпелю хирурга он теперь постройнел.

«Пару дней, ребят, отлежусь, и будут новые видосы… Короче хотел сказать, все хорошо. Вы меня не теряйте, я просто восстанавливаюсь», — успокоил блогер своих подписчиков.

Дава Манукян продемонстрировал свою талию после пластической операции

Отметим, что ранее посетительница клиники сообщила «СтарХиту», что в палате Даву навещали не только мама и друзья, но и «какая-то девушка».

Манукян и Бузова расстались в середине января после празднования дня рождения певицы. Бузова обвинила своего бывшего возлюбленного в изменах и насилии.

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