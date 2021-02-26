Дава Манукян продемонстрировал свою талию после пластической операции

Москва, 25 февраля. Блогер Дава Манукян показал поклонникам результаты пластической операции, похваставшись «сброшенным» весом.

Несколько дней назад экс-возлюбленный Ольги Бузовой напугал фанатов видео из клиники. 27-летний блогер предстал с перебинтованным лицом, еле разговаривая. Он не стал уточнять, какую именно операцию перенес, однако чуть позже выяснилось, что он находится в престижном многопрофильном центре anti-age медицины.

По словам одной из посетительниц клиники, Дава решился на липосакцию живота, спины и подбородка, а также миниабдоминопластику (ограниченная пластика живота, в ходе которой иссекаются незначительные избытки кожи в нижних отделах).

Манукян решил успокоить переживающих за него поклонников, опубликовав новое видео из больницы. В халате он сделал несколько танцевальных движений под песню «Ее талия — аномалия», явно намекая на то, что благодаря скальпелю хирурга он теперь постройнел.

«Пару дней, ребят, отлежусь, и будут новые видосы… Короче хотел сказать, все хорошо. Вы меня не теряйте, я просто восстанавливаюсь», — успокоил блогер своих подписчиков.

Отметим, что ранее посетительница клиники сообщила «СтарХиту», что в палате Даву навещали не только мама и друзья, но и «какая-то девушка».

Манукян и Бузова расстались в середине января после празднования дня рождения певицы. Бузова обвинила своего бывшего возлюбленного в изменах и насилии.