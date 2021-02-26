Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Два льва и горилла подхватили COVID-19 в зоопарке Праги

Два льва и горилла подхватили COVID-19 в зоопарке Праги

Прага, 26 февраля. Коронавирусную инфекцию выявили у двух индийских львов и 30-летней гориллы, которые содержатся в одном из чешских зоопарков.

Животные могли заразиться коронавирусом от сотрудников зверинца, несмотря на принятые меры предосторожности, заявил директор организации Мирослав Бобек. В ближайшее время других животных зоопарка протестируют на наличие коронавируса.

«Признаки заболевания проявляются пока у львов небольшой простудой и покашливанием, а у Рихарда — отсутствием аппетита и усталостью», — сообщил директор зверинца.

Ветеринар Евгений Цыпленков заявил о необходимости вакцины от коронавируса для животных. Препарат может появиться уже весной этого года.

Новости партнеров