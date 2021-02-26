Новый альбом Земфиры появился на стриминговых сервисах

Москва, 26 февраля. Певица Земфира порадовала своих фанатов выходом первого за восемь лет альбома. «Бордерлайн» уже доступен для прослушивания.

Сведения о новом альбоме с фотографией обложки опубликованы на странице официального фанатского коммьюнити певицы в соцсети Instagram. Земфира включила в него 12 треков. Песни стали доступны для прослушивания на стриминговых музыкальных сервисах с полуночи 26 февраля.

В дискографии Земфиры теперь семь альбомов. Шестой вышел в феврале 2013 года. Он назывался «Жить в твоей голове».

Прошлой осенью Земфира заразилась коронавирусом. О ее самочувствии поклонникам рассказывала российская актриса Рената Литвинова.