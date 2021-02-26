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Новый альбом Земфиры появился на стриминговых сервисах

Новый альбом Земфиры появился на стриминговых сервисах

Москва, 26 февраля. Певица Земфира порадовала своих фанатов выходом первого за восемь лет альбома. «Бордерлайн» уже доступен для прослушивания.

Сведения о новом альбоме с фотографией обложки опубликованы на странице официального фанатского коммьюнити певицы в соцсети Instagram. Земфира включила в него 12 треков. Песни стали доступны для прослушивания на стриминговых музыкальных сервисах с полуночи 26 февраля.

Новый альбом Земфиры появился на стриминговых сервисах

В дискографии Земфиры теперь семь альбомов. Шестой вышел в феврале 2013 года. Он назывался «Жить в твоей голове».

Прошлой осенью Земфира заразилась коронавирусом. О ее самочувствии поклонникам рассказывала российская актриса Рената Литвинова.

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