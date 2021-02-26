Евросоюз ответил Венесуэле высылкой постоянного представителя Каракаса

Каракас, 26 февраля. Европейский союз объявил постоянного представителя Венесуэлы при сообществе персоной нон грата. Этот шаг стал ответом на аналогичные действия Каракаса.

Изначально власти Венесуэлы объявили персоной нон грата посла Евросоюза в республике Исабель Брильанте Педросу в ответ на введенные объединением санкции против Каракаса. ЕС не согласился с решением властей государства и после этого шага ввел аналогичные меры по инициативе верховного представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Глава венесуэльского МИД ранее объяснил, почему посол был объявлен персоной нон грата. Евросоюз, по его словам, не уважает международное право. Президент страны Николас Мадуро добавил, что Каракас больше никогда не пойдет на сотрудничество или диалог с Евросоюзом, если тот не изменит свою санкционную политику, передает «Царьград».