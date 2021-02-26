Присоединение к России спасло жителей Крыма от расправы киевских нацистов

Симферополь, 26 февраля. Государственный переворот на Украине поставил под угрозу жизни крымчан и их идентичность. Жители полуострова в 2014 году вошли в состав РФ и избежали расправы со стороны нацистов.

Крымский полуостров могла бы ждать участь Донецкой и Луганской народных республик, если бы регион не стал частью России, уверен председатель республиканского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что Украина, как государство, «фактически перестала существовать в своем прежнем виде», передает «Парламентская газета».

«Самоопределение Крыма стало реакцией крымчан на незаконный государственный переворот, который произошел в Киеве, на угрозу уничтожения идентичности крымчан и физической расправы над жителями полуострова. Целенаправленные убийства жителей полуострова начались сразу же после осуществления государственного переворота», — пояснил Константинов.

Недавно крымский блогер Александр Талызин показал «украинскую зависть» в Севастополе. Россия в короткие сроки смогла возвести в городе водозабор на реке Бельбек для преодоления водной блокады.