Последняя жена Виктора Проскурина рассказала, как ее силой выгнали из квартиры

Москва, 26 февраля. Последняя жена заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда рассказала, как осталась без наследства и как ее со скандалом выселила из квартиры предыдущая супруга актера.

Проскурин скончался в 68 лет летом прошлого года, в разгар пандемии коронавируса. Причиной смерти назвали приступ обструкции легких. Перед смертью актер жаловался на боли в груди и температуру. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 4 июля.

В эфире программы «Пусть говорят» Хонда, пятая жена актера, рассказала, что они познакомились в 2009 году, а официально оформили брак в 2012-ом. При это она добавила, что в феврале прошлого года они действительно развелись. Правда, по ее словам, развод был всего лишь частью психологической игры в гештальт, и они собирались снова сыграть свадьбу.

Несмотря на длительный брак с пятой женой, Проскурин так и не переписал завещание, в котором наследницей значилась его четвертая жена, художник по костюмам Ирина Смурова. Присутствовавший в студии друг актера сообщил, что Проскурин просто не знал, что завещание вообще можно было переоформить.

Не стал он защищать и последнюю супругу артиста, заявив, что той нужны были только деньги заслуженного артиста и, как только она узнала, что ей ничего не перепадет от Проскурнина, то сразу исчезла.

Сама Ирина Хонда уверяет в обратном. По ее словам, за два месяца до госпитализации актера она уехала и Москвы в Петербург, а навестить экс-супруга в реанимации не могла, поскольку тогда действовали коронавирусные ограничения, и никого в больницу не пускали.

Когда же актера не стало, в ее дверь позвонили предыдущая супруга Проскурина с полицией. Выселяли ее из квартиры с криками, выломав дверь.

Отметим, что наследства актера лишилась не только Хонда, но и его единственная дочь Александра.

Однако она в эфире программы подчеркнула, что никогда не претендовала на спорную квартиру. Более того, по ее словам, никакого спора быть и не могло, поскольку все знали, что ранее он подарил эту недвижимость Смуровой, поскольку по-настоящему любил тогда жену.

Александра подчеркнула, что и Хонда была в курсе, что никак не сможет претендовать на квартиру, поскольку она фактически принадлежит Смуровой, а не Проскурову. По ее словам, четвертая супруга отца поступала по совести, поскольку не требовала от актера покинуть жилплощадь, пока тот был жив.