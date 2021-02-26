Уголовную ответственность за сотрудничество с РФ могут ввести на Украине

Киев, 26 февраля. Группа украинских депутатов из проправительственной партии «Слуга народа» разработали законопроект об уголовном преследовании за «коллаборационизм».

Текст соответствующего документа обнародован на официальном сайте Верховной рады. Инициатива предполагает наказание за сотрудничество с Россией, которая называется авторами проекта страной-агрессором. Уличенных в работе с Москвой граждан предлагается лишить на срок от десяти до 15 лет возможности избираться на определенные должности.

Также депутаты считают разумным лишить соотечественника свободы на срок от пяти до десяти лет за исполнение организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Наказание ждет и граждан страны, которые призывают к взаимодействию с российской стороной, а также не признают суверенитет Украины на вышеуказанных землях. Им запретят вступать на конкретные посты и заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до 15 лет.

Причастных на добровольной основе к работе судебных и правоохранительных органов полуострова и районов Донбасса украинцев также ожидает тюрьма. Их и тех, кто принимал участие в «военизированных формированиях», предлагается лишать свободы на срок от 12 до 15 лет.

Ранее власти Украины ввели запрет на использование русского языка, что является одним из грубейших нарушений в области прав человека. Защита прав граждан РФ за пределами страны — одна из ключевых задач Москвы, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.