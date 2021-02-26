Компания Peugeot показала изображение нового логотипа

Москва, 26 февраля. Французский производитель Peugeot разработал новый логотип для своих автомобилей. Его презентация прошла в минувший четверг.

Нынешняя эмблема изображает стоящего на задних лапах льва. Новый логотип получит треугольную форму в виде щита, внутри которого расположится львиная голова и надпись Peugeot. Компания уже 11 раз меняла изображение своего логотипа. Первым новую эмблему получит хэтчбек 308 нового поколения, который должен выйти до конца года.

Прошлый логотип использовался Peugeot на протяжении десяти лет. Его замена станет для компании символом продвижения бренда. В будущем производитель намерен расширить линейку своих товаров одеждой, аксессуарами, электроникой и предметами искусства.

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