Праздник Умки и его сородичей: история и традиции Международного Дня белого медведя

При упоминании о белых медведях в памяти большинства из нас, в первую очередь, всплывает образ забавного и трогательного Умки из старого советского мультфильма. Вместе с тем мало кто знает, что у этих северных мишек, также называемых полярными, существует собственный праздник, который так и называется — Международный день белого медведя. Рассказываем о его истории, традициях и предназначении.

Для чего в мире отмечают Международный день полярного (белого) медведя

Первые белые мишки, также называемые полярными, появились в мире примерно 50–150 тысяч лет назад. Эти уникальные животные, способные выдерживать температуру воздуха до минус 80 градусов по Цельсию, во все времена являлись украшением северных территорий. Между тем, загрязнение окружающей среды, стремительное таяние льдов, вызванное глобальным потеплением, а также браконьерская охота на мишек, привели к существенному сокращению их популяции. Сколько же белых медведей остается в мире сейчас? Согласно подсчетам экспертов, их численность составляет примерно 20 тысяч особей. При этом, многие геологические организации убеждены, что уже к 2050 году их останется еще на две трети меньше.

Чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблеме сохранения уникального вида был учрежден специальный праздник — Международный день белого (полярного) медведя. В 2021 году он, как обычно, приходится на 27 февраля. Этот праздник создан по инициативе Polar Bears International — международной организации, более других озабоченной спасением наших мохнатых косолапых друзей. Он призван напоминать людям о том, в каком плачевном положении находятся сегодня бедные животные. Несмотря на свою удивительную выносливость и морозостойкость, белые медведи особенно уязвимы перед людьми — их главными защитниками, но одновременно и главными врагами, которые беззастенчиво охотятся на них с целью поживиться. При этом, сам по себе белый мишка является зверем достаточно безобидным и не нападает на людей: конечно, если не разозлить его специально. И, конечно же, на численность популяции полярного медведя сильно влияют глобальное потепление и другие экологические проблемы: к примеру, если при нормальных погодных условиях в семье белых мишек и без того единовременно рождается не более двух здоровых медвежат, то при климатических колебаниях медведица может произвести на свет лишь одного детеныша.

Как в мире появились белые медведи

Как уже было сказано, белые медведи появились около 50–150 тысяч лет назад. Первоначально они селились на территории сегодняшней Ирландии и уже в те времена существенно отличались от своих лесных бурых собратьев. Ученым до сих пор доподлинно не известны причины, в результате которых часть особей, «побелевших» в результате эволюции, решили в свое время отделиться от основного вида медведей. Так или иначе, полярные медведи населяют сегодня лишь самые холодные части Земли, обитают в Арктике на морских льдах, ведут кочевнический образ жизни, отлично плавают и ныряют и отличаются от бурых лесных хищников не только цветом шерсти, но и строением тела, отсутствием потребности впадать в зимнюю спячку и т. д. Длина тела взрослых полярных мишек составляет приблизительно 200–250 см, а вес — от 250 до 500 кг. Живут белые медведи от 25 до 30 лет. Находящееся под реальной угрозой исчезновения, это животное занесено в международную Красную книгу, а также ее российский аналог.

Занимательные факты о белых медведях

Белый медведь прекрасно обходится без питьевой воды: всю необходимую влагу организм животного получает вместе с добычей.

Подошвы зверя покрыты шерстью, что позволяет ему выдерживать самые суровые холода, а также не скользить по льду во время охоты.

Полярный медведь весьма любопытен, он с удовольствием исследует свалки, пробует на вкус разный мусор и съедает буквально все, что попадается ему на пути. К сожалению, из-за этого животные часто страдают отравлениями — например, химическими удобрениями, пластиком и другими опасными веществами и материалами.

Шубка полярных мишек способна отражать свет. При этом, несмотря на ее белый цвет, кожа животного, наоборот, черная, что помогает ему сохранять тепло.

День полярного медведя 27 февраля: основные традиции праздника

Как и другие праздники, День полярного медведя имеет свои особенности. На эту дату в разных странах назначают всевозможные семинары, круглые столы и конференции, посвященные вопросам защиты белых медведей и предотвращения активного таяния арктических льдов. С подчеркнутым вниманием к этим и другим мероприятиям относятся жители стран, в которых обитают полярные мишки — Гренландия, США, Норвегия, Канада. И, конечно же, особое значение имеет день белого медведя в России — стране, в которой, по приблизительным подсчетам, осталось на сегодняшний день не более 5 тысяч белых медведей.

Еще одной доброй традицией, активно поддерживаемой правоохранительными и природоохранными органами всех стран, является проведение в этот день обучающих и развлекательных мероприятий и акций для широкой публики — с тем, чтобы каждый задумался о проблемах исчезающей популяции и состоянии окружающей среды в целом.