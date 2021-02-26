Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Диетологи предложили альтернативу вредным продуктам питания

Диетологи предложили альтернативу вредным продуктам питания

Москва, 26 февраля. Некоторые продукты негативно влияют на здоровье людей. Чем их можно заменить без вреда для организма, рассказали специалисты.

Сладкие напитки содержат в себе много сахара. Злоупотребление ими может привести к неалкогольной жировой болезни печени, болезням сердца. Самым лучшим вариантом замены станет вода. То же самое касается соков. Эксперты советуют употреблять свежевыжатые напитки.

У любителей жареной пищи тоже могут появиться проблемы с сердцем. В качестве альтернативы можно варить, тушить и готовить еду на пару. Сладкоежкам предлагают заменить калорийные пирожные фруктами, греческим йогуртом или темным шоколадом.

В низкокалорийных йогуртах много сахара и мало пробиотиков. Лучше, по словам специалистов, съесть жирный йогурт без добавок. Мороженое советуют выбирать самое простое. Переработанное мясо и продукты, плавленый сыр следует избегать совсем. Вместо капучино или латте можно выпить черный кофе с молоком.

Канадские ученые недавно нашли угрозу у популярного продукта – хлеба. Оказывается, что в нем есть рафинированные злаки, повышающие риск серьезных заболеваний и сосудов. Частое употребление мучного изделия ведет к инсульту или смерти. Однако совсем отказываться от этого продукта не стоит, передает «Царьград».

Новости партнеров