Диетологи предложили альтернативу вредным продуктам питания

Москва, 26 февраля. Некоторые продукты негативно влияют на здоровье людей. Чем их можно заменить без вреда для организма, рассказали специалисты.

Сладкие напитки содержат в себе много сахара. Злоупотребление ими может привести к неалкогольной жировой болезни печени, болезням сердца. Самым лучшим вариантом замены станет вода. То же самое касается соков. Эксперты советуют употреблять свежевыжатые напитки.

У любителей жареной пищи тоже могут появиться проблемы с сердцем. В качестве альтернативы можно варить, тушить и готовить еду на пару. Сладкоежкам предлагают заменить калорийные пирожные фруктами, греческим йогуртом или темным шоколадом.

В низкокалорийных йогуртах много сахара и мало пробиотиков. Лучше, по словам специалистов, съесть жирный йогурт без добавок. Мороженое советуют выбирать самое простое. Переработанное мясо и продукты, плавленый сыр следует избегать совсем. Вместо капучино или латте можно выпить черный кофе с молоком.

Канадские ученые недавно нашли угрозу у популярного продукта – хлеба. Оказывается, что в нем есть рафинированные злаки, повышающие риск серьезных заболеваний и сосудов. Частое употребление мучного изделия ведет к инсульту или смерти. Однако совсем отказываться от этого продукта не стоит, передает «Царьград».