Анфиса Чехова показала, как релаксирует в ванне со свечами

Москва, 26 февраля. Телеведущая Анфиса Чехова устроила себе вечер отдыха, расслабившись в ванной со свечами и зеленым чаем.

Чехова привыкла радовать поклонников кадрами в бикини с отдыха, однако столь интимное видео, кажется, артистка публикует в Instagram впервые.

В сторис она поделилась видеороликом, на кадрах которого показала свои ноги. Звезда релаксирует в джакузи под песню певицы Елки. На ванной стоят ароматизированные свечи и зеленый чай.

Ранее 43-летняя телеведущая во время общения с подписчиками в соцсети буквально шокировала публику. Чехова предстала на опубликованном видео в медицинской шапочке на голове в некой клинике. В глаза сразу бросились сильно распухшие губы. Чуть позже звезда объяснила, что изменения во внешности вызваны косметической процедурой. Теледива сделала татуаж губ без анестезии.

По словам Чеховой, она не хотела выставлять это видео в соцсетях. Но сейчас пошла на этот ответственный для нее шаг из-за того, что таким образом просто хочет привлечь побольше внимания к своей персоне. Артистка заверила, что никаких операций, за исключением обычных косметических процедур, на лице не делала.