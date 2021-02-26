Худоба страдающего раком модельера Юдашкина напугала поклонников

Москва, 26 февраля. Жена известного модельера Валентина Юдашкина Марина поделилась с подписчиками новым снимком с мужем. Чрезмерная худоба мужчины повергла его поклонников в шок.

Супруги Юдашкины посетили один из ресторанов и решили запечатлеть этот момент на фото. Пара выбрала наряд в едином стиле: лаконичные костюмы черного цвета. В качестве акцента Валентин выбрал белоснежную рубашку с шелковым бантом, а Марина — изящное жемчужное колье. Супруги решили поужинать перед просмотром фильма «Дом Пьера Кардена».

Внешний вид дизайнера Юдашкина привлек внимание пользователей Instagram. Они считают, что кутюрье сильно похудел из-за борьбы с онкологическим заболеванием. Особенно привлек внимание пиджак, который уже приходится ему не по размеру. Пользователи в комментариях пожелали паре сил, а модельеру — здоровья.

«Онкология еще никого красавцем не сделала», — написал фолловер. «Очень худой Валентин, прямо на глазах тает... Дай бог здоровья!» — добавила поклонница.

Рак пищевода диагностировали у Валентина Юдашкина в 2016 году. Поклонники не теряют надежды на выздоровление модельера. В прошлом году он появился на телеэкранах. А недавно порадовал поклонников фотографией внука.