Психолог Коротина-Гессе назвала шесть признаков депрессии

Москва, 26 февраля. Немотивированное снижение настроения может говорить о наличии у человека депрессии. Об этом заявила психолог Ольга Коротина-Гессе.

Уныние является первым «звоночком». В таком состоянии занятия, которые раньше приносили радость, становятся бессмысленными. Другими признаками могут быть снижение концентрации внимания, забывчивость, чувство вины и мысли о суициде.

«Ненужность: «Я никому не нужен, и мне никто не нужен. Мне хочется залезть под одеяла и ни с кем не разговаривать». Иногда могут появляться мысли о суициде», — пояснила Коротина-Гессе.

Говорить о депрессии могут проблемы со сном и изменение пищевого поведения. Еще одним симптомом психологического недуга выступает заторможенность, отсутствие энергии.

Последнее время вопрос психологического здоровья стоит особенно остро. Индийские врачи заявили о всплеске психических заболеваний из-за коронавируса. Центральный институт психиатрии начал обучение медиков для оказания помощи нуждающимся.