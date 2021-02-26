Стали известны подробности о состоянии избитого в Москве трубача Дитковского

Москва, 26 февраля. Состояние госпитализированного с серьезными травмами трубача групп «Квартал» и «Машина времени» Александра Дитковского оценивается им как нормальное.

Подробностями о своем самочувствии музыкант поделился в переписке с бывшим концертным директором Романом Кузьмаком. Последний в интервью с журналистами рассказал, что по телефону связаться с пострадавшим не удалось.

«В переписке он сообщил, что все нормально сейчас. Подробностей, к сожалению, не знаю», — уточнил собеседник СМИ.

Ранее стало известно об избиении трубача неизвестным прямо в центре Москвы. Согласно предварительной версии, как минимум один человек обратился к музыканту с просьбой, после чего вступил с ним в драку. В результате инцидента у Дитковского диагностированы поверхностные раны головы и другие серьезные увечья.