Министр обороны Украины случайно признал, что МВФ заменил Минфин

Киев, 26 февраля. Министр обороны Украины Андрей Таран переадресовал вопрос о задержке выплат украинским военнослужащим не Минфину или командованию ВСУ, а Международному валютному фонду (МВФ).

Во время пресс-конференции журналисты задали Тарану вопрос о выплатах военнослужащим. Отвечая, министр перепутал Минфин с МВФ.

«Для военнослужащих все средства выплачиваются, в том числе и на оздоровление. Но идет определенная задержка. О задержке — это вопрос не ко мне, его лучше направить в МВФ», — заявил Таран.

Его поправили модераторы дискуссии, но ошибку министр обороны заметил только со второго раза.

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал отрывок интервью в своем Telegram-канале, добавив саркастичный комментарий.

«Когда заговорился и начал рубить правду-матку и прямо говорить, что Минфин подотчетный МВФ», — написал он.

Программа поддержки Украины была одобрена советом управляющих МВФ 10 июня прошлого года. Она рассчитана на 18 месяцев. Ее общий объем составляет 5 млрд долларов. В МВФ полагают, что это поможет Украине «справиться с вызовами пандемии», «продвинуть небольшой спектр ключевых структурных реформ» и «сохранить достижения».

В минувший понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает помощи от МВФ до конца текущего года. При этом он признал, что страна не выполнила требований фонда, но все равно уверена в предстоящем получении средств организации. По словам главы государства, Киев имеет разногласия с МВФ по вопросу Конституционного суда и Высшего совета правосудия.