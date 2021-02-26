Джен Псаки снова «отличилась» во время общения со СМИ

Вашингтон, 26 февраля. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предприняла три попытки, чтобы правильно произнести название Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Представительница администрации президента Соединенных Штатов Америки во время пресс-конференции в Белом доме не смогла произнести полные названия ведомств и воспользовалась аббревиатурами. При этом Псаки удалось сдержать невозмутимое лицо и улыбнуться.

Джен Псаки уже попадала в неловкие ситуации на публике. На одном из брифингов она назвала бывшего главу США Дональда Трампа президентом. На другой пресс-конференции представительница Белого дома перепутала название вооруженных Космических сил США Space Force с президентским самолетом Air Force One.