Загребское «Динамо» выбило «Краснодар» из плей-офф Лиги Европы

Загреб, 26 февраля. «Краснодар» проиграл оба матча в 1/16 финала Лиги Европы. Российские футболисты уступили соперникам из загребского «Динамо».

Второй поединок проходил на стадионе «Максимир» в Загребе. Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.

Счет в этой встрече был открыт на 31-й минуте первого тайма. Отличился Мислав Оршич, точно пробивший по воротам после передачи от Кристияна Якича.

Первый матч закончился победой «Динамо» со счетом 3:2. Загребские футболисты по результатам двух поединков вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Состав «Краснодара» в ближайшее время может пополнить форвард турецкого «Хатайспора» Аарон Бупендза. Российский клуб готов заплатить за его переход 8 млн евро.