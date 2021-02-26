Зеленский 26 февраля проведет заседание СНБО по вопросам госбезопасности

Киев, 26 февраля. Новое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет посвящено вопросам государственной безопасности. Оно состоится 26 февраля.

Заниматься организацией заседания назначен секретарь СНБО Алексей Данилов. После окончания встречи будет сделано официальное заявление по ее итогам, уточнили в офисе Данилова.

На заседании 19 февраля СНБО ввел санкции против 19 компаний и физических лиц, включая главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супругу Оксану Марченко, передает «Царьград». Длительность действия ограничений составляет три года.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телевизионных каналов «112 Украина», NewsOne, Zik и владеющего ими депутата Рады Тараса Козака. Киев обвинил телеканалы в получении финансирования из России.