Избитого в центре Москвы трубача «Машины времени» доставили в больницу

Москва, 26 февраля. Трубач музыкальных групп «Квартал» и «Машина времени» Александр Дитковский госпитализирован после конфликта с группой неизвестных в центре столицы. Их сейчас разыскивает полиция.

Заявление в правоохранительные органы направили представители музыканта. По одной из версий, к нему подошел как минимум один человек и обратился с просьбой, после чего началась драка.

По данным СМИ, в результате происшествия у Дитковского диагностированы серьезные увечья. Сейчас он находится в одной из городских больниц. Остальные подробности инцидента устанавливаются.

Трагического исхода не удалось избежать в Новой Москве. Там неизвестный избил беженца с Украины, после чего зарезал ножом. Обстоятельства гибели мужчины предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.