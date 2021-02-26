Женщина спасла мужчину от обморожения в Тюмени

Тюмень, 26 февраля. Неравнодушная женщина спасла незнакомца, который лежал в снегу и отморозил себе кисти и стопы. Она забрала мужчину к себе домой.

Жительница Тюмени случайно увидела мужчину, который лежал в снегу. Женщина не смогла пройти мимо и забрала незнакомца к себе домой, где вместе с супругом оказала пострадавшему первую медицинскую помощь. Она закутала мужчину в одеяло и вызвала медиков, сообщает Infox.ru.

Представители станции скорой помощи рассказали, что пострадавший пролежал в снегу около часа. От столь долго нахождения на морозе руки и стопы тюменца побелели. Врачи установили, что он их отморозил. Тюменца доставили в областную клиническую больницу города.

Недавно в административном центре Тюменской области 50-летний мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ребенка доставили в реанимационное отделение больницы, где она через непродолжительное время скончалась.