Карантин «заставил» Безрукова сажать огурцы и завести кур

Москва, 26 февраля. Народный артист РФ, худрук Губернского театра Сергей Безруков рассказал, как полгода жил без работы во время действия ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

В интервью «Известиям» артист признался, что «всем, кто трудится в сфере культуры, сейчас непросто». Театрам зачастую приходилось работать в минус. Безрукову повезло немного больше остальных: Губернский театр был включен в список получателей президентского гранта. Благодаря этому удалось выплатить зарплаты артистам, музыкантам, другим сотрудникам.

«Но, к сожалению, только им, ибо грант целевой — для поощрительных выплат художественному персоналу. Более тяжелое положение у всех остальных служб театра, ибо при снижении дохода средств на премиальные выплаты категорически не хватает», — добавил Безруков.

Он уточнил, что в его театре трудятся 70 артистов и 70 музыкантов оркестра. Лишь благодаря гранту прошлой весной им удавалось держаться на плаву. Спасали и ипотечные каникулы, которые, правда, теперь закончились.

Проблемы с ипотекой были и у самого Безрукова, поскольку полгода он нигде не снимался и не выходил на сцену.

«Мы жили на даче, занимались подсобным хозяйством — даже курей завели. Я сам сажал помидоры, огурцы, плодовые деревья. Понимаете, нас не запугать, мы советские люди. Я жил с родителями в маленькой хрущевке, мы прошли 1990-е годы: талончики, отсутствие товаров на полках, пустой холодильник. Но ничего, выжили. И сейчас бы выжили: на гречке, на макаронах», — рассказал он.

В начале года россияне составили рейтинг актеров, которые вызывают у них наибольшее доверие. Одним из участников топа стал и Безруков. В тройку лидеров вошли Константин Хабенский, Дмитрий Нагиев и Никита Михалков. В рейтинге также оказались Николай Цискаридзе, Чулпан Хаматова, Мария Кожевникова, Александр Петров, Владимир Машков и Иван Охлобыстин.