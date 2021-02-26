Тонометр — вещь в доме нужная, и с этим вряд ли можно поспорить. Многие ошибочно полагают, что этот прибор необходим только пожилым людям, но это не так, ведь приступы плохого самочувствия на фоне повышенного или, наоборот, пониженного артериального давления случаются и у молодых людей. Да и в целом, знать свои показатели будет отнюдь не лишним и для тех, кто считает себя вполне здоровым человеком.

По статистике, сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующие позиции среди причин смерти пациентов различного возраста. Как известно, предупрежден — значит вооружен, поэтому медики настоятельно рекомендуют контролировать свое давление и пульс. Лучший помощник в этом деле — тонометр. Во многих домах до сих пор хранятся устаревшие механические модели, которые, справедливости ради, дают достаточно точные показания, но при этом не слишком удобны в использовании и требуют определенной сноровки.

На рынке представлен большой ассортимент современных автоматических устройств с целым набором дополнительных функций. Журналист ФАН решил разобраться, как правильно выбрать самый точный и надежный тонометр для домашнего использования.

Какие бывают разновидности тонометров

Не все знают, но первые тонометры были ртутными и немного напоминали термометры. Прибор носил сложное название «ртутный сфигмоманометр Рива-Роччи» по имени итальянского ученого, ставшего его создателем, и весьма неплохо справлялся со своими обязанностями, но был сложным в использовании и к тому же опасным — стеклянную колбочку со ртутью было легко повредить.

Конечно, сейчас таким сложным и небезопасным приспособлением никто не пользуется, на смену ему пришли куда более удобные и не менее точные аппараты.

На сегодняшний день существует три основные разновидности тонометров. Остановимся на подробнее на каждой из них.

Механические

Классический вариант, имевшийся практически в каждом доме. Медики ценят его за высокую точность показаний, но предупреждают, что таким прибором нужно уметь пользоваться, иначе полученная информация будет неточной.

Аускультативный метод измерения был изобретен еще в начале XX века русским ученым, врачом-хирургом Николаем Коротковым. До прослушивания при помощи стетоскопом доктора использовали пальпацию.

Принцип работы механического тонометра состоит в следующем: на руку пациента в районе предплечья надевается специальная манжета, которая фиксируется при помощи липучки. Специальная помпа нагнетает воздух в манжете до такой степени, чтобы артерия оказалась полностью пережатой. Врач определяет прекращение тока крови по отсутствию соответствующих звуков через стетоскоп. Затем для наибольшей точности давление повышают еще немного, а затем очень постепенно выпускают воздух. В момент, когда появляются первые шумы, манометр фиксирует показатель систолического (или верхнего) давления. Кровоток постепенно восстанавливается, и измеряющий слышит так называемые тоны Короткова. С полным открытием артерии шумы пропадают, а цифры на манометре показывают диастолическое (нижнее) давление.

Несмотря на то, что данный тип приборов по-прежнему довольно часто используют в медицинских учреждениях, он имеет ряд существенных недостатков:

- метод требует от измеряющего некоторой подготовки;

- самостоятельное нагнетание воздуха с помощью помпы повышает показатели на 10-15 мм рт. ст.;

- пожилые люди в силу физиологического снижения слуха и зрения могут неправильно увидеть цифры на манометре или услышать тоны в стетоскопе;

- неправильная техника нагнетания и стравливания воздуха может искажать результаты;

- прибор нужно регулярно калибровать.

Автоматические

Значительно более удобное приспособление, с управлением которым справится даже ребенок. За человека в данном случае всю работу сделает техника. От пациента понадобится лишь правильно надеть манжету и нажать кнопку, чтобы начать измерения.

Прибор фиксирует колебания давления воздуха в манжете, создаваемые кровотоком на пережатой артерии. Умный аппарат регистрирует их и выдает на монитор в цифровом выражении. Такая методика носит название осциллометрической.

Такие приборы умеют определять не только давление, но и частоту сердечных сокращений, а также улавливает наличие аритмии. Кроме того, полученная информация сохраняется в памяти устройства и может быть перенесена на компьютер.

Полуавтоматические

Как и более продвинутый аналог работают за счет осциллометрического метода, но здесь все же придется поработать руками — воздух нагнетается с помощью помпы, а вот стравливается под воздействием автоматики.

Как правильно выбрать тонометр

Чтобы выяснить какой тонометр лучше купить для домашнего использования, необходимо определиться на какие критерии нужно обращать внимание в первую очередь, а без чего можно легко обойтись без ущерба для качества.

Тип устройства

Как мы уже выяснили ранее, для домашнего использования простому обывателю, не обладающему необходимыми навыками измерения давления механическим тонометром, лучше остановить свой выбор на автоматических моделях.

Автоматические тонометры, в свою очередь, делятся на всем привычные плечевые и чуть менее распространенные запястные в зависимости от того, на каком участке руки производятся измерения. Принцип действия у них одинаков.

Специалисты утверждают, что запястные аппараты так же точны как их плечевые «собратья», кроме того, они отличаются компактными размерами и небольшим весом, что удобно, если есть необходимость брать прибор в дорогу.

Использовать его нужно следующим образом: крепим манжету на запястье левой руки, подносим к области сердца и нажимаем кнопку «Пуск». Время измерения, как правило, составляет около 30 секунд.

Мнения по поводу удобства применения автоматических тонометров на запястье для пожилых людей расходятся. К плюсам такого типа устройств относят:

- удобный дисплей с крупными цифрами, которые хорошо видны даже человеку с плохим зрением;

- простота использования;

- небольшой вес и компактность;

- манжету удобно надевать и снимать без посторонней помощи;

- подходит людям, имеющим проблемы с ограничением двигательной активности.

При всех положительных сторонах свои минусы тоже имеются:

- не подходят на полную руку;

- высокая цена;

- различные возрастные деформации суставов могут мешать правильному наложению манжеты;

- травмы в области лучезапястного сустава являются противопоказанием для использования такого типа приборов для измерения давления;

- сосуды на запястьях более тонкие, нежели в области предплечья, и быстрее изнашиваются, что может влиять на точность показаний.

Таким образом, молодые люди могут выбирать для себя любой тип аппаратов, а вот для пожилых родственников лучше все же приобрести классический вариант на предплечье, поскольку он является более универсальным.

Особенности конституции пользователя

От полноты руки напрямую зависит то, какому прибору отдать предпочтение. Стандартный размер манжеты — от 22 до 35 см, однако встречаются варианты, где размер рукава составляет 48–56 см, такие подходят для людей с избыточной массой тела и страдающих отеками. Тонометры на запястье в таком случае и вовсе не подойдут.

Наличие встроенной памяти

Устройство, запоминающее результаты, а также дату и время последних измерений позволяют следить за своим давлением в динамике. Если планируете использовать тонометр всей семьей, ищите аппарат, способный запоминать показания разных пользователей.

Другие полезные функции

Если вы или ваши родственники страдают аритмией или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, возможно, имеет смысл задуматься о покупке более «навороченного» экземпляра с функцией диагностики аритмии, автоматическим расчетом средних показателей и другими интеллектуальными способностями, учитывающими в процессе измерения состояние здоровья владельца.

Имеет ли смысл переплачивать за такие особенности как, например, наличие цветовой шкалы ВОЗ, моментально показывающей отклонения от нормы, или включение режима экономии энергии — решать вам.

Тип питания

Основная масса автоматических тонометров, представленных на рынке, работает от батареек или на аккумуляторах. Возможность подзаряжать прибор от сети избавит от дополнительных трат на частую замену элементов питания, неизбежно возникающую при частом использовании.

Как правильно мерить артериальное давление

Помимо качества самого тонометра, на правильность измерений влияют и некоторые другие факторы. Для получения наиболее точных результатов старайтесь соблюдать следующие правила:

Измеряйте давление в состоянии покоя, а не после физических нагрузок или пережитого стресса. Непосредственно перед манипуляцией посидите несколько минут спокойно и постарайтесь полностью расслабиться. Мобильный телефон следует убрать подальше. Проводите манипуляцию в положении сидя, максимум — лежа, если человек не может сидеть в силу плохого самочувствия. Избегайте употребления напитков, содержащих кофеин, как минимум за час до процедуры. Предварительно опорожните мочевой пузырь. Примите максимально удобную и расслабленную позу, манжета не должна сдавливать руку или, наоборот, свободно болтаться. При этом желательно не сутулиться и не разговаривать. После приема пищи должно пройти около 1,5 часа. Не курите! Лучше бы вообще, но хотя бы за час до процедуры — точно. Зона измерения должна находиться на уровне сердца. При использовании плечевого тонометра левая рука в спокойном состоянии лежит на столе, запястного — согнута в локте и поддерживается правой рукой. Ноги должны стоять на полу ровно. Не скрещивайте их и не сидите нога на ногу.

Лучшие автоматические тонометры для дома 2021: рейтинг ФАН

Omron M2 Classic (HEM 7122-LRU)

Современный и надежный плечевой тонометр от проверенного японского бренда, известного потребителям с 1933 года. Модель оснащена уникальной технологией IntelliSense, которая позволяет не только измерять артериальное давление, но и учитывает ряд важных биологических параметров, влияющих на точность показаний, и позволяет вовремя выявить аритмию и другие сбои в работе сердечно-сосудистой системы.

Результаты пользователь может отслеживать и сохранять через специальное приложение с помощью сканирования с камеры смартфона. Благодаря индикатору правильной фиксации манжеты вероятность погрешности в измерениях из-за неправильного ее крепления практически сводится к нулю.

Размер манжеты: 22–42 см

Тип питания: от сети, батарейки

Объем памяти: до 60 измерений

Габариты: 103x80x129 мм

Вес: 255 г

Гарантия: 5 лет

Примерная стоимость: 3200 рублей

Microlife BP A6 PC

Точный словно швейцарские часы, функциональный, но при этом понятный и удобный в использовании аппарат с памятью для двух пользователей. Данный плечевой тонометр отличают достаточно компактные размеры, его удобно брать с собой на работу или в поездки. Тонометр автоматически фиксирует измерения, которые затем можно перенести на компьютер, что избавляет от необходимости вести журнал вручную. Из приятных бонусов — цветовая шкала ВОЗ.

Размер манжеты: 22–42 см

Тип питания: от сети, батарейки

Объем памяти: до 99 измерений

Габариты: 80x32x160 мм

Вес: 354 г

Гарантия: 1 год

Примерная стоимость: 4200 рублей

B.Well WA-99

Небольшой и недорогой прибор на запястье с интуитивно понятным управлением. Идеален для тех, кто много путешествует и хочет везде держать давление под контролем. Пользователи особо отмечают качественный жк-дисплей с крупными цифрами и наличие цветовой шкалы ВОЗ, которая сразу же подскажет, если давление подскочило выше допустимых значений. Память рассчитана на двоих пользователей.

Размер манжеты: 14–22 см

Тип питания: батарейки

Объем памяти: до 30 измерений

Габариты: 72x37x66 мм

Вес: 148 г

Гарантия: 1 год

Примерная стоимость: 2100 рублей

Nissei DS-10a

Бюджетная, но качественная модель, которая отлично справляется со своими задачами, несмотря на низкую стоимость. Умеет обнаруживать аритмию, о чем незамедлительно сообщает появлением специального значка на дисплее. Оснащена технологией определения помех — прибор выявляет посторонние звуки или колебания и попросит повторить процедуру в случае необходимости.

Размер манжеты: 22–32 см

Тип питания: батарейки, от сети

Габариты: 116.5x69.9x122.2 мм

Вес: 250 г

Гарантия: 1 год

Примерная стоимость: 1800 рублей

Little Doctor LD3a

Данный автоматический плечевой тонометр отличает высокая точность и умеренная цена. Функция Fuzzy Algorithm анализирует особенности функционирования сердечно-сосудистой системы конкретного пользователя, за счет чего погрешность в измерениях будет минимальной.

Размер манжеты: 25–36 см

Тип питания: батарейки, от сети

Габариты: 95x50x135 мм

Вес: 435 г

Объем памяти: до 90 измерений

Гарантия: 1 месяц

Примерная стоимость: 1600 рублей

A&D UA-1300

Умное устройство умеет не только измерять артериальное давление и диагностировать аритмию, но и «разговаривать», что делает его незаменимым помощником для слабовидящих людей. Помимо голосового помощника, плечевой тонометр оснащен шрифтом Брайля и цветовой шкалой ВОЗ.

Размер манжеты: 23–37 см

Тип питания: батарейки, от сети

Габариты: 140x60x105 мм

Вес: 300 г

Объем памяти: до 90 измерений

Гарантия: 1 год

Примерная стоимость: 5700 рублей

Tensoval Duo control

Данный прибор уникален двойной системой измерения давления. Сочетание осциллометрического и аускультативного методов обеспечивают наиболее точные показания при различных нарушениях сердечного ритма, в том числе при мерцательной аритмии. Запатентованная манжета из ультрасовременных материалов делает процедуру максимально комфортной. Полученные данные можно перенести на компьютер. Управляется одной кнопкой.

Размер манжеты: 22–32 см

Тип питания: батарейки, от сети

Вес: 700 г

Объем памяти: до 60 измерений для каждого из двоих пользователей

Гарантия: 5 лет

Примерная стоимость: 5000 рублей