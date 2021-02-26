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Геосервис по уборке снега начал работу на Ямале

Геосервис по уборке снега начал работу на Ямале

Салехард, 26 февраля. Единая картографическая система ЯНАО станет основой для работы снегоуборочного геосервиса. Нововведение впервые появилось в Салехарде.

В проекте участвует Надым, и проводятся работы по подготовке к включению в систему Лабытнанги. В ямальских городах и районах использование новшества происходит по мере их готовности.

При использовании нового сервиса каждый интересующийся может в онлайн-режиме проверить маршруты уборки и увидеть количество спецтехники, задействованной в уборке снега, передает Infox. Салехард участвует в пилотном проекте по реализации региональной программы «Умные города ЯНАО». Она направлена на создание благоприятных условий для жизни горожан и продуктивное руководство хозяйством города.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов до этого сообщал, что развитие арктического региона приведет к появлению в стране новой локации для туризма.

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