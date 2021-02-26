Геосервис по уборке снега начал работу на Ямале

Салехард, 26 февраля. Единая картографическая система ЯНАО станет основой для работы снегоуборочного геосервиса. Нововведение впервые появилось в Салехарде.

В проекте участвует Надым, и проводятся работы по подготовке к включению в систему Лабытнанги. В ямальских городах и районах использование новшества происходит по мере их готовности.

При использовании нового сервиса каждый интересующийся может в онлайн-режиме проверить маршруты уборки и увидеть количество спецтехники, задействованной в уборке снега, передает Infox. Салехард участвует в пилотном проекте по реализации региональной программы «Умные города ЯНАО». Она направлена на создание благоприятных условий для жизни горожан и продуктивное руководство хозяйством города.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов до этого сообщал, что развитие арктического региона приведет к появлению в стране новой локации для туризма.