Александр Емельяненко будет биться на кулаках в лиге Hardcore Fighting

Москва, 26 февраля. Российский боец Александр Емельяненко примет участие в турнире лиги кулачных боев Hardcore Fighting. Поединок анонсировал его представитель Азамат Бостанов.

Против Емельяненко выступит чемпион Европы среди юношей по боксу Тимур Слащинин. Какой гонорар достанется бойцу, Бостанов не рассказал. Сейчас у Александра, по словам его представителя, период «романтического загула». Спортсмен налегает на спиртное.

«Но Емельяненко обязательно вернется в классический ММА», — пообещал Бостанов.

Прошлым летом Александр Емельяненко сразился с Магомедом Исмаиловым в Сочи. Соперник нокаутировал его в третьем раунде.