Журналист Дмитрий Смирнов рассказал о главном секрете Владимира Путина

Москва, 25 февраля. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов раскрыл часть секретов пресс-конференций президента РФ Владимира Путина. Он назвал фразу, которая является ключевой для всех его коллег.

Главной для всех журналистов президентского пула является фраза: «Задержка есть?». Ответы на этот вопрос могут быть разнообразными, включая «уже вылетел», «несколько часов» или «еще не вылетел». Но все запланированные мероприятия проходят в любом случае и вне зависимости от задержки, пояснил Смирнов в своих социальных сетях.

«Я не опаздываю, когда я прихожу, все начинается», — цитирует Путина журналист.

Обычно мероприятия с участием президента задерживаются по внезапным причинам. В таких случаях никто не знает точного времени их начала, что мешает деятельности журналистов.

В качестве примера Смирнов рассказал о ситуации в Сочи, когда там должен был пройти гала-матч Ночной хоккейной лиги между звездами советского хоккея во главе с Путиным и сборной турнира, передает «Царьград». Перед зрителями выступал певец Денис Майданов. Артисту пришлось развлекать гостей два часа из-за задержки президента. Поводом для опоздания Путина стал срочный доклад министра обороны Сергея Шойгу о военной операции российских войск на территории Сирии.

Накануне Владимир Путин провел заседание коллегии ФСБ. В этом году встреча проходила в сокращенном формате из-за угрозы распространения коронавируса.