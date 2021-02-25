Шойгу и Арутюнян обсудили деятельность российских миротворцев в НКР

Москва, 25 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с коллегой из РА Вагаршаком Арутюняном. Об этом заявили в пресс-центре российского оборонного ведомства.

Ключевыми темами прошедших переговоров стали текущая обстановка в Армении и деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Министры также обсудили другие вопросы, представляющие интерес для обеих стран, передает «Царьград».

В пресс-службе Минобороны Армении сообщили, что инициатором переговоров стала Москва. Аналогичные темы уже поднимались в ходе разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой армянского МИД Арой Айвазяном.