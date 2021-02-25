Она такая несчастная: Тарасов пожалел брошенную Давой Бузову 

Москва, 25 февраля. Рэпер Александр Тарасов, более известный под псевдонимом T-Killah, решил прокомментировать расставание Ольги Бузовой с блогером Давой Манукяном.

Певица и экс-ведущая телепроекта «Дом-2» сразу после празднования своего 35-летия объявила о расставании с Давой. При этом в адрес бывшего возлюбленного посыпались обвинения в неверности и даже насилии. В отличие от Бузовой, блогер старался хранить молчание, с головой погрузившись в новый проект — «Танцы со звездами». Лишь его агент в разговоре со СМИ намекнула, что вся эта заваруха является делом рук пиар-службы певицы. Практически стразу после разрыва звезды соцсетей выпустили новые треки о разбитых сердцах.

Неожиданно пожалеть Ольгу вызвался близкий друг ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова его тезка рэпер T-Killah в эфире YouTube-шоу «ДаДа — НетНет». По мнению рэпера, разрыв пары был предсказуем.

«Ну, это было очевидно. Немного жалко Олю, если честно. Ей не фартит, она такая несчастная. Окружает себя не теми людьми», — заявил он.

Однако ведущая шоу и гость программы Mia Boyka не согласились с приятелем футболиста.

«Может, она сама виновата? Она же говорит, что ее все бьют», — задались вопросом собеседники рэпера.

T-Killah не стал настаивать на своих словах, мгновенно изменив мнение на совершенно противоположное.

«Ни фига ее не жалко, согласен», — выпалил он.

Брак Бузовой и Дмитрия Тарасова продлился четыре года. Певица посвящала почти все свое время работе и мало интересовалась семейной жизнью. Развод Бузовой и Тарасова закончился скандалом, а певица еще несколько лет не могла простить бывшего избранника. После расставания с Бузовой футболист начал строить отношения с ростовской моделью Анастасией Костенко. В 2018 году у них родилась первая дочь Милана, а через два года на свет появилась маленькая Ева.