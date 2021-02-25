Психологи назвали пять главных ошибок женщин в отношениях с мужчинами

Москва, 25 февраля. Представительницы прекрасного пола могут удержать рядом с собой мужчину благодаря «правильному поведению». Им необходимо усвоить пять правил.

Женщинам необходимо перестать «пилить» любимого и «капать ему на мозги» без веской на то причины. Такие придирки в итоге могут стать причиной нежелания мужчины возвращаться домой, передает Infox.ru. Сильный пол необходимо всегда держать в тонусе, давать ему возможность постоянно чувствовать ответственность за свою семью.

Влюбленным на первоначальном этапе стоит обсудить важные вопросы и поделиться своими предпочтениями, чтобы избежать в будущем ненужных ссор и споров. Партнеры должны быть совместимы в интимном плане, если этого нет, лучше расстаться. Женщинам стоит закрывать глаза на мужское нытье, минутные слабости и не напоминать о них возлюбленному.

Недавно психолог Мария Малышева назвала основные причины возникновения женской ревности. К ним относятся неуверенность представительниц прекрасного пола в себе, недоверие в отношениях, размеренная жизнь и другие поводы.