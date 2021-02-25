Пашинян против Генштаба: Армения стоит на грани военного переворота

Политический кризис в Армении принял новый оборот — в противостояние втянут высший офицерский состав генерального штаба. Несмотря на кажущуюся спонтанность, премьер-министр Армении Никол Пашинян хорошо понимает, на что идет — очередной цикл обострения должен скрыть огрехи управления страной и скрыть тот факт, что по населению скоро ударит кризис экономический.

«Слово за слово» — как развивались события

События развивались оперативно и в довольно сжатые сроки. Точкой отсчета стали слова экс-президента Сержа Саргсяна о применении оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в ходе карабахской войны, которые премьер-министр Никол Пашинян 23 февраля прокомментировал в несколько ином характере.

Премьер выразил мысль, что российское оружие было неэффективно — «ракета взорвалась на 10% мощности». Такие слова опроверг бы любой эксперт.

@mod_russia с недоумением и удивлением ознакомилось с заявлением премьер-министра Армении @NikolPashinyan о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов» pic.twitter.com/GeCanZyZz3 — Минобороны России (@mod_russia) February 25, 2021

Триггером противостояния номинально стал заместитель начальника генерального штаба Армении генерал-лейтенант Тиран Хачатрян, к которому пресса обратилась за комментарием. Генерал, по сути, от комментариев отказался, со смехом отреагировав на слова о взорвавшемся неправильно «Искандере». А впоследствии факт применения ракетного комплекса и вовсе был опровергнут Министерством обороны России, которое подтвердило наличие на складах ВС Армении полного боезапаса ракет.

В окружении премьера эти слова были восприняты остро, результатом чего стала отставка на следующий день генерала Хачатряна, подписанная президентом страны Арменом Саркисяном. Вскоре на стол президента легло представление и на увольнение начальника генерального штаба генерал-полковника Оника Гаспаряна.

В итоге генеральный штаб Армении принял решение не молчать и вступился за Хачатряна, выпустив с утра заявление о решительном протесте и требованием отставки премьер-министра, которое подписали более 40 высших офицеров.

Стабильность в стране — угроза власти Пашиняна

Решения последних трех дней во многом были приняты спонтанно, однако вскрыли один из главных вопросов, который долго время замалчивался. А именно — отношение высшего офицерского состава ВС Армении к проигранной войне и его взаимоотношения с правительством.

Анализ событий войны в Нагорном Карабахе показал развал вооруженных сил Армении, ударил по рейтингу действующей власти, а также включил в список виновников бывших руководителей страны.

Тем не менее к армии армянское общество ненависти не питало, а генералитет пользовался уважением и даже считался «третьей силой в стране», чем и представлял угрозу действующей власти.

По итогу неудачный комментарий стал новой искрой для угасающего протестного движения, хотя за прошедшие три месяца аналогичных ситуаций было множество.

Теперь турбулентный период в Армении получает новый виток развития. Сошедшие было на нет попытки протестовать разрозненной до сих пор оппозиции получили новое топливо.

Возможность для перехвата власти получают как объединенная оппозиция, представленная «Движением за спасение Отечества» во главе с экс-премьером Вазгеном Манукяном, так и «карабахский клан» экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Последние до сих пор не восстановили былой рейтинг, на котором грузом лежат события «бархатной революции», однако оба прошли через должности министров обороны и имеют своих сторонников в военном ведомстве, особенно среди участников первой карабахской войны. Тем не менее основная часть генералов против их прихода к власти так как понимает, что часть вины за развал армии лежит и на них.

Несколько неожиданную оппозицию премьеру начал составлять президент Армении Армен Саркисян. В отличие от увольнения генерала Хачатряна, отставку Оника Гаспаряна он все еще не подписал, чем как минимум противопоставил себя премьеру, а как максимум — обозначил собственные претензии на власть.

Оник Гаспарян остается на посту главы Генштаба ВС: у президента Армении есть 3 дня

Руководство Генштаба ВС Армении продолжает выполнять свои функции, сказал Sputnik Армения эксперт по вопросам Конституции Вардан Айвазян.

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Свои действия президент объяснил тем, «увольнение главы ГШ Оника Гаспаряна — не очередное кадровое изменение» и призвал «не вмешивать его во внутриполитические процессы или пытаться оказать давление». Саркисян напомнил, что у него есть трехдневный срок для подписания или отказа подписания решения Пашиняна, чем выиграл время для политического торга.

Это в очередной раз дает возможность вспомнить бэкграунд Саркисяна, который построил близкие связи с британской короной пока был послом в Лондоне, в то время как считается что Пашинян — ставленник фондов Сороса. Дальнейшее усиление противостояния премьер-президент продемонстрирует, какой альтернативный развитию отношений с Россией путь будет у Армении — в сторону США и НАТО, или же в сторону Великобритании и ее новых проектов.

Позиция России, США и Турции

Примечательным событием стало сделанное несколько ранее обращение группы американских конгрессменов к госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину с настоятельной просьбой принять более деятельное участие в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Несмотря на то, что посыл был направлен в сторону сдерживания «турецкой агрессии», исполнительная власть США получила нацеливание на работу в Закавказье. В связи с этим не исключено, что ситуация в Армении могла быть поддержана Вашингтоном, который, как минимум, может попытаться протолкнуть на должность нового начальника Генштаба человека, полностью ориентированного на взаимодействие с НАТО.

В Турции практически сразу осудили попытку военного переворота в Армении — с официальным заявлением выступил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Что не удивительно, ведь любая смена власти в стране вероятнее всего приведет к разрыву соглашений по Нагорному Карабаху и эскалации конфликта.

Турция осудила конфликт военных и премьера Пашиняна в Армении и назвала его попыткой госпереворота. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемой ситуацию, в которой военные призывают к отставке демократически избранного лидера.#Армения #Armenia pic.twitter.com/vDSN53rJKp — GZT на русском (@GZT_russkiy) February 25, 2021

Также состоялись политические консультации на уровне министров иностранных и обороны Российской Федерации и Армении, которые выступили за необходимость как можно быстрее восстановить стабильность.

Предварительный итог — Пашинян остается

Подытоживающие день телефонные переговоры Никола Пашиняна и Владимира Путина подтверждают, что фигура армянского премьера остается необходимой на политическом поле Закавказья.

Телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном https://t.co/21wdCVGod4 — Президент России (@KremlinRussia) February 25, 2021

Тем не менее маловероятно, что весь армянский генералитет будет зачищен. Скорее всего, Оник Гаспарян возьмет на себя личную ответственность и либо договорится с премьером, либо уйдет один. Однако пока данный вопрос не будет решен, под вопросом останется как безопасность границ армянского государства, так и ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

Также можно констатировать, что Пашинян продолжает достаточно уверенно удерживать улицу, благодаря чему протест оппозиции снова не удался. Премьер достаточно быстро осознал этот факт, чем объясняется столь же быстрый отказ от досрочных парламентских выборов.

Тем не менее события 25 февраля привели к активизации консультаций между всеми политическими силами Армении, которым предстоит решить, как разрешить ситуацию с втягиванием в политический кризис военных. Взятый президентом страны тайм-аут в виде нескольких положенных по конституции суток должен решить, стоит ли ждать в Армении новых парламентских выборов, или же перманентный политический кризис продлится еще несколько лет.

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