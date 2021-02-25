Джиган рассказал о своей «криминальной» юности в Одессе

Москва, 25 февраля. Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как рэпер Джиган, признался, что вместо шоу-бизнеса чуть не попал в ОПГ.

В эфире YouTube-шоу «Я себя знаю!» Джиган поделился несколькими историями, за которые ему до сих пор стыдно. В частности, он рассказал, как чуть не стал членом банды грабителей. Тогда ему было всего 17 лет. Один из бандитов «позвал его в бригаду», поскольку тем нужны были такие крепкие парни. Задание для юного спортсмена было специфическое: «вырубить» молодого человека, у которого потом следовало отнять телефон.

«Я как раз шел на мастера спорта по кикбоксингу. Но в назначенный день мне стало не по кайфу. Вижу чувака, иду мимо и думаю: «Нет, не буду никого бить». Я изобразил, что поскользнулся и упал на человека. В этот момент и отработали телефон. Зато я его не вырубил. А в то время знаешь, как вырубали? Это Одесса! Больше я этим не занимался, потому что мне стыдно было», — рассказал рэпер.

По его словам, образумиться ему помог неприятный случай. После нападения он отправился на море, где его новенькие очки кто-то раздавил.

«Я подумал, что это карма, и после никогда не занимался грабежом. Это были оптические очки. Я плохо видел, потом не мог нормально ходить», — сообщил музыкант.

И все же рэперу доводилось избивать людей. Правда, тогда это входило в его трудовые обязанности: Устименко-Вайнштейн работал охранником ночного клуба. Однажды кто-то из посетителей начал дебоширить и обидел официантку. Охранники во главе с Джиганом задержали несколько человек и жестоко избили их в наказание.

«Но оказалось, что мы перепутали стол, потому что зачинщики продолжали дебоширить. Нам тогда было так стыдно! Мы извинились, пришлось половину ребят уволить, а я ушел с поста начальника охраны. Это был жесткий фейл», — признался он.

Ранее модель, жена Джигана Оксана Самойлова призналась, что в начале отношений обманывала своего избранника. Женскими хитростями она намеревалась завоевать доверие музыканта. Пара сыграла свадьбу в декабре 2012 года. В браке у супругов появились три девочки — Ариела, Лея, Майя и сын Давид.