Лидеры ЕС заявили о долгосрочности вакцинации от коронавируса

Берлин, 25 февраля. Ставить прививки от COVID-19 из-за развития мутаций придется еще многие годы. Такое мнение высказала специально созданная ЕС рабочая группа.

Она занимается изучением мутаций коронавируса и проработает возможности создания новых точек для производства вакцины, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции. Она отметила, что заявление было «общим мнением» всех представителей рабочей группы.

«Из-за мутаций мы, возможно, должны быть в состоянии на протяжении долгого периода времени, многих лет, постоянно делать прививки от коронавируса», — отметила Меркель.

Лидеры стран ЕС ранее приняли решение создать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Они должны появится в Евросоюзе до конца мая 2021 года.