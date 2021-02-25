Министр безопасности ЦАР поблагодарил российских инструкторов за вклад в освобождение страны

Банги, 25 февраля. По случаю освобождения от боевиков города Бозум министр безопасности ЦАР Анри Ванзе Лингисара организовал пресс-конференцию для российских инструкторов из «Содружества офицеров за международную безопасность». Министр поблагодарил российских специалистов за оказанное содействие, за их вклад в обучение правительственных сил и формирование боеспособной армии ЦАР, которая способна теперь самостоятельно бороться с террористической угрозой и бандитами.



На пресс-конференции официальный представитель «Содружества офицеров за международную безопасность» Александр Иванов ответил на вопросы журналистов. Он отметил, что представители РФ прибыли в ЦАР по официальному приглашению властей страны и в соответствии с регламентом Совета безопасности ООН, чтобы заниматься исключительно обучением, переподготовкой и консультацией центральноафриканских военнослужащих.



По его словам, всего в ЦАР сейчас находятся 475 гражданских инструкторов. Они не занимаются никакой охранной деятельностью и не участвуют в боевых действиях, как заявил Иванов.