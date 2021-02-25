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Астрологи оценили долголетие женщин относительно их знаков зодиака

Астрологи оценили долголетие женщин относительно их знаков зодиака

Москва, 25 февраля. Женщины, рожденные под пятью знаками зодиака, могут прожить до самой старости. Вселенная заложила в них это с самого детства, заявили астрологи.

Тельцы с легкостью преодолевают все трудности и усердно двигаются вперед. Представительницы этого знака успевают и строить карьеру, и растить детей, и быть любящими женами. Они часто становятся долгожителями, передает Infox.ru.

Близнецы отличаются оптимизмом и умеют справляться с проблемами, сохраняя здоровье. Это качество позволяет доживать рожденным под этим знаком женщинам до глубокой старости. В список представительниц прекрасного пола, которым суждено понянчить правнуков, также входят Девы, Стрельцы и Козероги.

Недавно профессор Владимир Хавинсон ранее рассказал, какие полезные привычки увеличивают продолжительность жизни человека. Он посоветовал снизить калорийность употребляемых продуктов, отказаться от курения и уменьшить дозы алкоголя.

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