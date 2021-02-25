Астрологи оценили долголетие женщин относительно их знаков зодиака

Москва, 25 февраля. Женщины, рожденные под пятью знаками зодиака, могут прожить до самой старости. Вселенная заложила в них это с самого детства, заявили астрологи.

Тельцы с легкостью преодолевают все трудности и усердно двигаются вперед. Представительницы этого знака успевают и строить карьеру, и растить детей, и быть любящими женами. Они часто становятся долгожителями, передает Infox.ru.

Близнецы отличаются оптимизмом и умеют справляться с проблемами, сохраняя здоровье. Это качество позволяет доживать рожденным под этим знаком женщинам до глубокой старости. В список представительниц прекрасного пола, которым суждено понянчить правнуков, также входят Девы, Стрельцы и Козероги.

Недавно профессор Владимир Хавинсон ранее рассказал, какие полезные привычки увеличивают продолжительность жизни человека. Он посоветовал снизить калорийность употребляемых продуктов, отказаться от курения и уменьшить дозы алкоголя.