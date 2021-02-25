Евросовет анонсировал введение ЕС новых санкций против России

Брюссель, 25 февраля. Новые санкции Евросоюза в отношении России официально вступят в силу на следующей неделе. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Под ограничения попал директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. По его словам, еще не утвержденные рестрикции вряд ли смогут повлиять на работу ведомства даже после их одобрения. При этом принятые европейской стороной меры могут негативно сказаться на международном партнерстве.

«На работе службы это не скажется, лично — тоже никаким образом, счетов за границей не имею», — уточнил Калашников.

Вероятность отказа ЕС от антироссийских санкций ранее оценил сенатор Алексей Пушков. Он усомнился в положительном исходе событий, отметив, что ни США, ни Европейский союз не могут урегулировать политический конфликт с Москвой, при этом не рискуя развязать военный. Кроме того, слишком много ресурсов инвестировано в противостояние с РФ.