Родители Жанны Фриске решили продать часть ее квартиры Шепелеву за 21 млн рублей

Москва, 25 февраля. Спустя пять с лишним лет после смерти Жанны Фриске, споры вокруг недвижимости певицы все еще не утихают. Выяснилось, что ее родители решили продать квартиру артистки ее бывшему гражданскому супругу Дмитрию Шепелеву за крупную сумму.

Фриске купила квартиру в Шмитовском проезде в Москве на пике своей популярности. Она лично следила за ходом ремонта, подгоняя интерьер под себя. После смерти актрисы в 2015 году недвижимость с большой столовой, спальней с балконом и двумя огромными гардеробными поделили ее родственники: две трети квартиры отошли родителям, еще треть — сыну Платону, отцом которого является Шепелев.

За квартирой присматривали родители артистки, стараясь сохранить интерьер в нетронутом виде.

«За квартирой ухаживает моя жена Оля, — рассказывал порталу «Собеседник» Владимир Фриске, отец певицы. — Она приезжает туда один-два раза в неделю: поливает цветы, протирает пыль. Мы ничего не меняли. Там все так, как было при Жанне».

Ранее в интервью Владимир заявлял, что семья планирует подарить квартиру внуку Платону, когда тот станет совершеннолетним. Однако теперь, по данным издания, планы изменились.

Шепелеву поступило уведомление, в котором сообщалось, что ему предложено выкупить родительскую часть квартиры за 21 млн рублей. О причинах, которые заставили родителей изменить свое мнение, Владимир говорить отказывается.

На данный момент сам телеведущий никак не прокомментировал поступившее ему предложение. Неизвестно, станет ли он выкупать доли родителей Фриске в квартире своей бывшей возлюбленной.

Напомним, судебные тяжбы между родителями Фриске и Шепелевым продолжаются в московских судах. В Пресненский районный и Московский городской суды в конце и начале этого года было подано сразу два иска от Владимира и Ольги Фриске к телеведущему. Как передавал ФАН на прошлой неделе, Московский суд отклонил апелляционную жалобу Шепелева на решение по иску семьи певицы о долге.

Речь идет о деньгах «Русфонда», который выделял средства на лечение Жанны. Шепелев как законный представитель наследника Платона, согласно решению суда, должен был отдать часть долга мальчика — семь миллионов — родителям Жанны. Ведь именно они оплатили долг, продав свою загородную недвижимость. Однако он подчеркивал, что его сын не снимал деньги со счета матери, ими не пользовался, поэтому не должен платить семье Фриске. Московский городской суд все же признал решение законным.