Кадыров рассказал о личном контроле Путина над ликвидацией банды Бютукаева

Москва, 25 февраля. Глава Чечни Рамзан Кадыров высоко оценил роль президента РФ Владимира Путина в спецоперации по ликвидированию последнего бандподполья Бютукаева в Чечне.

Недавно Владимир Путин в ходе коллегии ФСБ России отметил прохождение декабрьской спецоперации, в результате которой было уничтожено последнее на территории Чеченской Республики бандформирование во главе с Асланом Бютукаевым. Он назвал это событие «крайне значимым результатом».

«Внимание и поддержка Владимира Владимировича стали решающим фактором в разгроме НВФ и обеспечении безопасности и общественного порядка на территории ЧР. Символично, что последний, решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего Президента, который держал под личным контролем ход спецоперации», — написал Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети.

Кроме того, Кадыров выразил благодарность Путину, «под руководством которого впервые в мировой истории уничтожили международный терроризм». Глава республики подчеркнул, что президент справедливо охарактеризовал результат как крайне значимый. Также он поблагодарил бойцов полка ППСП имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова за их профессионализм. Солдаты не оставили боевикам шансов уйти от возмездия.

Ранее Владимир Путин поздравил жителей Дагестана с юбилеем образования республики 20 января. Президент отметил богатейшее историческое наследие местных жителей, которое передается от одного поколения другому.