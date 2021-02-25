Экс-премьер Армении Дарбинян рассказал о русофобских силах в Армении

В Армении снова неспокойно. Улицы заполнены протестующими, люди требуют ухода Никола Пашиняна с поста премьер-министра. На этот раз причина в конфликте между главой государства и Генштабом.

Сначала Пашинян рассказал о «не взорвавшихся» во время войны ракетах комплексов «Искандер», за что его сразу же подняли на смех военные эксперты. Среди них оказался и замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, после чего он был отправлен в отставку.

Тут коллеги генерала не выдержали: утром в четверг они выступили с заявлением, в котором потребовали ухода с должности главы правительства самого Пашиняна. В ответ премьер традиционно объявил о «попытке переворота» на своей странице в Facebook и призвал своих сторонников выйти на улицы, что спровоцировало волну негодования среди армян.

По мнению экспертов, история с «Искандерами» — попытка премьер-министра Армении перевести ответственность за итоги войны на российское вооружение. До этого Пашинян критиковал Российско-армянский (славянский) университет (РАУ) в лице его главы.

В эксклюзивном интервью международной редакции Федерального агентства новостей экс-премьер-министр Армении, ректор РАУ Армен Дарбинян рассказал о ситуации в стране, русофобии и о том, кому выгодно ослабление российско-армянского союза.

Все было понятно с самого начала

— Что вы можете сказать о протесте против Пашиняна в Генштабе ВС Армении? Можно ли сказать, что это начало конца карьеры премьер-министра?

— Знаете, начало конца его карьеры началось с момента вступления Пашиняна в должность и с момента организации его нового правительства. Конец был предрешен хотя бы фактом того, что Пашинян, имея абсолютную власть и легитимность, не смог объединить элиту, все силы общества, диаспору, чтобы выдвинуть реальную программу развития Армении.

Все остальное было делом времени. Почти вся думающая часть армянского общества выступила против: от диаспоры до католикоса, от президента до академии наук. В конце концов — Генштаб. Это не «начало конца», а конец конца. Все закономерно, и чем дальше Никол Пашинян движется в сторону уничтожения армянской государственности, тем сильнее ему противостоят.

— А на чем или на ком он тогда держится?

— На страхе. Пашинян держится на страхе армян перед тем, что все может стать еще хуже. Это еще одно доказательство того, что Армения все это время развивалась неправильно.

— Многие считали Пашиняна антироссийским политиком, чуть ли не ставленником Сороса и США. Это правда?

— Совершенно неожиданный приход к власти Пашиняна и его команды — это итог взаимодействия двух направлений. Во-первых — это непринятие предыдущей власти. А во-вторых — не было взаимодействия между Москвой и Пашиняном до того, как он пришел к власти.

Я не могу утверждать, чей он агент, но то, что это группа людей абсолютно далека от России и понимания сущности российско-армянского взаимодействия — это факт. И взаимодействие между ним и РФ вынужденное, Пашинян был бы рад в любой момент спрыгнуть с этого взаимодействия.

— Но все-таки существует разница между тем, чтобы быть далеким от России и быть русофобом. Многие называют Пашиняна русофобом и говорят, что антироссийские настроения в Армении при нем начали развиваться.

— Россию боятся только те, кто ее не знает. И те силы на Западе, которые находятся в тисках антироссийской пропаганды, они не знают России. А значит они боятся ее, и возникает тот самый элемент русофобии. Команда Пашиняна совершенно точно не знает Россию, не понимает сущности и приоритетов российско-армянского союза, и поэтому становится антироссийской или, если хотите, русофобской.

Что касается армянского общества, то антироссийские настроения в Армении настолько мизерные, что в процентном соотношении их можно считать статистической погрешностью. Просто не повезло, что в стране произошла так называемая «бархатная» революция, а на самом деле — «цветная» революция. И к власти пришли люди, не знакомые с Россией. Это не означает, что их деятельность может каким-то образом увеличить процентное соотношение русофобов среди армян. Более того, провальная деятельность Пашиняна увеличит сторонников России в Армении.

О влиянии Сороса

— Тогда вопрос в лоб. Насколько серьезно влияние Сороса на Армению?

— Никол Пашинян лично и его команда взаимодействует с этими организациями, причем делают это публично. Люди, связанные с Соросом, получают высокие должности в системе госуправления. Все это, разумеется, приводит к увеличению воздействия этих организаций на внутриполитические и внешнеполитические решения Армении.

Скажу больше, Армении надо последовать примеру Венгрии и закрыть все эти фонды Сороса к чертовой матери. Они способствуют дестабилизации обстановки в стране и не помогают системному, правильному, нужному развитию Армении.

Что действительно происходит в стенах РАУ?

— Тогда давайте перейдем к вашему университету и его роли в популяризации обозначенных вами мыслей. Расскажите, как этот мост между Россией и Арменией противостоит антироссийским силам?

— Наш университет находится вне политики. И это моя принципиальная позиция, благодаря которой Российско-армянский университет стал ведущим образовательным и научным центром в Евразии. Но, поскольку это российско-армянский университет, и учредителем является Российская Федерация и Армения, естественно, университет сам по себе стал отражением российско-армянского взаимодействия, сотрудничества и братства. И естественно, он как таковой является сильным политическим фактором.

Я должен сказать, что за 20 лет ВУЗ совершил громадный прыжок и ворвался в университетскую мировую элиту. Русский язык в РАУ — это средство познания. Мы принимаем только тех, кто способен обучаться на русском языке согласно российским государственным образовательным стандартам. То есть это абсолютно российский университет. Элитный российский университет.

— На западе иностранных выпускников университетов, отучившихся по специальным программам, делают не просто специалистами, а своими специалистами. Я говорю сейчас об образовании, как инструменте мягкой силы. Есть ли нечто подобное в РАУ? Каковы отношения выпускников вашего университета с Россией?

— Поскольку мы реализуем наши образовательные программы строго в соответствии с российскими образовательными стандартами, все, что закладывается там, мы закладываем в своих студентов. Если там закладывается то, о чем вы говорите, мы передаем это.

Но сами посудите, люди получают российское образование, диплом государственного образца, они получают высококачественное образование и очень благодарны за это университету, а следовательно — и учредителю. Они с большим уважением относятся к России, прекрасно говорят на русском языке, отлично знают русскую культуру и историю. Они на уровне иммунитета не могут не любить Россию. Ответ на ваш вопрос очевиден.

— Ну для кого-то очевиден, а для кого-то и нет. Против вас сейчас развернута масштабная информационная кампания. Вас называют чуть ли не агентом ЦРУ, обвиняют РАУ в распространении русофобии. Как бы вы это прокомментировали?

— Изначально речь идет о зависти и немощности. Надо понимать, что почти невозможно ворваться в образовательную среду Армении, где существует тысячелетняя университетская культура. Мы это сделали, и навлекли на себя огромную зависть. Мы показали слабость наших конкурентов и политических структур, которые ничего не смогли с нами сделать.

Российско-Армянский университет вошел в университетский рейтинг QS EECA University Rankings 2018 - https://t.co/RfKTVjQhMC — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) October 26, 2017

Разумеется, РАУ — это серьезный центр влияния, потому что это тысячи выпускников — лучших людей в Армении. Так что завистников хватает. И людей с толстыми кошельками, которые заказывают такие пасквили, тоже хватает. Удивительно, что в России верят в эти пасквили, игнорируя факты.

— Но фактов же нет. Во всяком случае, в свободном доступе. И именно поэтому эти, как вы говорите, «пасквили» и появляются. И им верят. А теперь давайте о фактах. Что реально происходит в стенах РАУ? Действительно ли там проводился семинар «Глобальные и региональные факторы дестабилизации ситуации на Южном Кавказе и Ближнем Востоке», на котором якобы звучали антироссийские тезисы и призывы?

— Мы проводили прекрасный семинар совместно с российским ИМЭМО имени Е.М. Примакова. Как вы себе представляете антироссийский семинар, организованный совместно с ИМЭМО? Говорю же, пасквиль он и есть пасквиль. Директор ИМЭМО Федор Войтоловский участвовал в семинаре, о котором вы говорите. В нем также участвовали эксперты из Карабаха, они подключались к нам из катакомб, потому что их бомбили. Мы вели разговор о том, каким образом остановить войну. О том, что можгут сделать Россия и Армения.

То есть на лицо стремление понизить роль РАУ и рассорить Дарбиняна с Россией. Но я концентрируюсь на позитивной работе, на меня сложно давить морально.

— Вы уже сказали, что РАУ вне политики, и я понимаю вашу позицию. Но все же, когда страна была охвачена «цветной» революцией, работал ли как-то ВУЗ с точки зрения направления молодежи в нужное русло?

— Когда началось движение Пашиняна, все армянские ректоры начали применять санкции к студентам, участвовавших в акциях. У меня была принципиально иная позиция: студенты —свободный народ, каждый сам выбирает, участвовать или нет.

Единственное условие — никаких забастовок, университет работает в штатном режиме. Моя позиция неизменна и по сей день, когда студенты выходят протестовать против Пашиняна. Это их дело, их личный гражданский выбор.

Армен Дарбинян: В Армении свершилась настоящая народная революция. Ее локомотивом стала красивая, идейная, честная, прекрасная армянская молодежь - главное достояние армянской независимой государственности! https://t.co/4H35aFbvXK pic.twitter.com/i5keEm1pds — Артак Григорян (@Artak20121) April 26, 2018

— А лично вы, как отнеслись тогда к приходу к власти Пашиняна? Были ли вы очарованы им, как многие армяне?

— Был только один политик, которым я всегда был очарован — это Евгений Максимович Примаков. Что касается революции, то я понимал, что система лопнула и нуждалась в коренной перестройке. Насколько это сможет сделать Пашинян, я не знал. Но как только я увидел, кем себя окружил Пашинян и то, что он начал удовлетворять узкие и даже семейные интересы, я понял, что Армении угрожает серьезная опасность. И уже тогда — с конца 2019 года — я начал жестко выступать против него.

Ректор Российско-Армянского Университета Армен Дарбинян ответил Николу Пашиняну https://t.co/cvm9UgmB4S — Собеседник Армении (@sobesednikam) February 10, 2021

Итого

— РАУ был подвергнут очень жесткой атаке со стороны Пашиняна. И я это отношу к его антироссийской сущности, к его завистливости к успехам и желанию свести на нет историю российского успеха в Армении. Потому что РАУ, как пространство независимых и российскоориентированных людей, для него является помехой.