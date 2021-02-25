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Экс-премьер Армении Дарбинян рассказал о русофобских силах в Армении

Экс-премьер Армении Дарбинян рассказал о русофобских силах в Армении

В Армении снова неспокойно. Улицы заполнены протестующими, люди требуют ухода Никола Пашиняна с поста премьер-министра. На этот раз причина в конфликте между главой государства и Генштабом.

Сначала Пашинян рассказал о «не взорвавшихся» во время войны ракетах комплексов «Искандер», за что его сразу же подняли на смех военные эксперты. Среди них оказался и замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, после чего он был отправлен в отставку.

Тут коллеги генерала не выдержали: утром в четверг они выступили с заявлением, в котором потребовали ухода с должности главы правительства самого Пашиняна. В ответ премьер традиционно объявил о «попытке переворота» на своей странице в Facebook и призвал своих сторонников выйти на улицы, что спровоцировало волну негодования среди армян.

По мнению экспертов, история с «Искандерами» — попытка премьер-министра Армении перевести ответственность за итоги войны на российское вооружение. До этого Пашинян критиковал Российско-армянский (славянский) университет (РАУ) в лице его главы.

В эксклюзивном интервью международной редакции Федерального агентства новостей экс-премьер-министр Армении, ректор РАУ Армен Дарбинян рассказал о ситуации в стране, русофобии и о том, кому выгодно ослабление российско-армянского союза.

Экс-премьер Армении Дарбинян рассказал о русофобских силах в Армении

Все было понятно с самого начала

— Что вы можете сказать о протесте против Пашиняна в Генштабе ВС Армении? Можно ли сказать, что это начало конца карьеры премьер-министра?

Знаете, начало конца его карьеры началось с момента вступления Пашиняна в должность и с момента организации его нового правительства. Конец был предрешен хотя бы фактом того, что Пашинян, имея абсолютную власть и легитимность, не смог объединить элиту, все силы общества, диаспору, чтобы выдвинуть реальную программу развития Армении.

Все остальное было делом времени. Почти вся думающая часть армянского общества выступила против: от диаспоры до католикоса, от президента до академии наук. В конце концов — Генштаб. Это не «начало конца», а конец конца. Все закономерно, и чем дальше Никол Пашинян движется в сторону уничтожения армянской государственности, тем сильнее ему противостоят.

— А на чем или на ком он тогда держится?

На страхе. Пашинян держится на страхе армян перед тем, что все может стать еще хуже. Это еще одно доказательство того, что Армения все это время развивалась неправильно.

— Многие считали Пашиняна антироссийским политиком, чуть ли не ставленником Сороса и США. Это правда?

Совершенно неожиданный приход к власти Пашиняна и его команды — это итог взаимодействия двух направлений. Во-первых — это непринятие предыдущей власти. А во-вторых — не было взаимодействия между Москвой и Пашиняном до того, как он пришел к власти.

Я не могу утверждать, чей он агент, но то, что это группа людей абсолютно далека от России и понимания сущности российско-армянского взаимодействия — это факт. И взаимодействие между ним и РФ вынужденное, Пашинян был бы рад в любой момент спрыгнуть с этого взаимодействия.

Экс-премьер Армении Дарбинян рассказал о русофобских силах в Армении

— Но все-таки существует разница между тем, чтобы быть далеким от России и быть русофобом. Многие называют Пашиняна русофобом и говорят, что антироссийские настроения в Армении при нем начали развиваться.

Россию боятся только те, кто ее не знает. И те силы на Западе, которые находятся в тисках антироссийской пропаганды, они не знают России. А значит они боятся ее, и возникает тот самый элемент русофобии. Команда Пашиняна совершенно точно не знает Россию, не понимает сущности и приоритетов российско-армянского союза, и поэтому становится антироссийской или, если хотите, русофобской.

Что касается армянского общества, то антироссийские настроения в Армении настолько мизерные, что в процентном соотношении их можно считать статистической погрешностью. Просто не повезло, что в стране произошла так называемая «бархатная» революция, а на самом деле — «цветная» революция. И к власти пришли люди, не знакомые с Россией. Это не означает, что их деятельность может каким-то образом увеличить процентное соотношение русофобов среди армян. Более того, провальная деятельность Пашиняна увеличит сторонников России в Армении.

О влиянии Сороса

— Тогда вопрос в лоб. Насколько серьезно влияние Сороса на Армению?

Никол Пашинян лично и его команда взаимодействует с этими организациями, причем делают это публично. Люди, связанные с Соросом, получают высокие должности в системе госуправления. Все это, разумеется, приводит к увеличению воздействия этих организаций на внутриполитические и внешнеполитические решения Армении.

Скажу больше, Армении надо последовать примеру Венгрии и закрыть все эти фонды Сороса к чертовой матери. Они способствуют дестабилизации обстановки в стране и не помогают системному, правильному, нужному развитию Армении.

Экс-премьер Армении Дарбинян рассказал о русофобских силах в Армении

Что действительно происходит в стенах РАУ?

— Тогда давайте перейдем к вашему университету и его роли в популяризации обозначенных вами мыслей. Расскажите, как этот мост между Россией и Арменией противостоит антироссийским силам?

Наш университет находится вне политики. И это моя принципиальная позиция, благодаря которой Российско-армянский университет стал ведущим образовательным и научным центром в Евразии. Но, поскольку это российско-армянский университет, и учредителем является Российская Федерация и Армения, естественно, университет сам по себе стал отражением российско-армянского взаимодействия, сотрудничества и братства. И естественно, он как таковой является сильным политическим фактором.

Я должен сказать, что за 20 лет ВУЗ совершил громадный прыжок и ворвался в университетскую мировую элиту. Русский язык в РАУ это средство познания. Мы принимаем только тех, кто способен обучаться на русском языке согласно российским государственным образовательным стандартам. То есть это абсолютно российский университет. Элитный российский университет.

— На западе иностранных выпускников университетов, отучившихся по специальным программам, делают не просто специалистами, а своими специалистами. Я говорю сейчас об образовании, как инструменте мягкой силы. Есть ли нечто подобное в РАУ? Каковы отношения выпускников вашего университета с Россией?

Поскольку мы реализуем наши образовательные программы строго в соответствии с российскими образовательными стандартами, все, что закладывается там, мы закладываем в своих студентов. Если там закладывается то, о чем вы говорите, мы передаем это.

Но сами посудите, люди получают российское образование, диплом государственного образца, они получают высококачественное образование и очень благодарны за это университету, а следовательно — и учредителю. Они с большим уважением относятся к России, прекрасно говорят на русском языке, отлично знают русскую культуру и историю. Они на уровне иммунитета не могут не любить Россию. Ответ на ваш вопрос очевиден.

— Ну для кого-то очевиден, а для кого-то и нет. Против вас сейчас развернута масштабная информационная кампания. Вас называют чуть ли не агентом ЦРУ, обвиняют РАУ в распространении русофобии. Как бы вы это прокомментировали?

Изначально речь идет о зависти и немощности. Надо понимать, что почти невозможно ворваться в образовательную среду Армении, где существует тысячелетняя университетская культура. Мы это сделали, и навлекли на себя огромную зависть. Мы показали слабость наших конкурентов и политических структур, которые ничего не смогли с нами сделать.

Разумеется, РАУ — это серьезный центр влияния, потому что это тысячи выпускников — лучших людей в Армении. Так что завистников хватает. И людей с толстыми кошельками, которые заказывают такие пасквили, тоже хватает. Удивительно, что в России верят в эти пасквили, игнорируя факты.

— Но фактов же нет. Во всяком случае, в свободном доступе. И именно поэтому эти, как вы говорите, «пасквили» и появляются. И им верят. А теперь давайте о фактах. Что реально происходит в стенах РАУ? Действительно ли там проводился семинар «Глобальные и региональные факторы дестабилизации ситуации на Южном Кавказе и Ближнем Востоке», на котором якобы звучали антироссийские тезисы и призывы?

Мы проводили прекрасный семинар совместно с российским ИМЭМО имени Е.М. Примакова. Как вы себе представляете антироссийский семинар, организованный совместно с ИМЭМО? Говорю же, пасквиль он и есть пасквиль. Директор ИМЭМО Федор Войтоловский участвовал в семинаре, о котором вы говорите. В нем также участвовали эксперты из Карабаха, они подключались к нам из катакомб, потому что их бомбили. Мы вели разговор о том, каким образом остановить войну. О том, что можгут сделать Россия и Армения.

То есть на лицо стремление понизить роль РАУ и рассорить Дарбиняна с Россией. Но я концентрируюсь на позитивной работе, на меня сложно давить морально.

 

— Вы уже сказали, что РАУ вне политики, и я понимаю вашу позицию. Но все же, когда страна была охвачена «цветной» революцией, работал ли как-то ВУЗ с точки зрения направления молодежи в нужное русло?

Когда началось движение Пашиняна, все армянские ректоры начали применять санкции к студентам, участвовавших в акциях. У меня была принципиально иная позиция: студенты —свободный народ, каждый  сам выбирает, участвовать или нет.

Единственное условие — никаких забастовок, университет работает в штатном режиме. Моя позиция неизменна и по сей день, когда студенты выходят протестовать против Пашиняна. Это их дело, их личный гражданский выбор.

— А лично вы, как отнеслись тогда к приходу к власти Пашиняна? Были ли вы очарованы им, как многие армяне?

Был только один политик, которым я всегда был очарован — это Евгений Максимович Примаков. Что касается революции, то я понимал, что система лопнула и нуждалась в коренной перестройке. Насколько это сможет сделать Пашинян, я не знал. Но как только я увидел, кем себя окружил Пашинян и то, что он начал удовлетворять узкие и даже семейные интересы, я понял, что Армении угрожает серьезная опасность. И уже тогда — с конца 2019 года — я начал жестко выступать против него.

Итого

РАУ был подвергнут очень жесткой атаке со стороны Пашиняна. И я это отношу к его антироссийской сущности, к его завистливости к успехам и желанию свести на нет историю российского успеха в Армении. Потому что РАУ, как пространство независимых и российскоориентированных людей, для него является помехой.

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