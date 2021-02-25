Евросоюз намерен в течение трех месяцев ввести сертификаты о вакцинации

Брюссель, 25 февраля. Сертификаты о вакцинации от коронавируса появятся в Европейском союзе до конца мая текущего года. Такое решение приняли лидеры стран ЕС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Соответствующую инициативу уже одобрили немецкие власти. Система электронных документов, свидетельствующих об иммунизации гражданина от COVID-19, будет готова до начала летнего сезона. Вопрос их введения стал одним из ключевых в рамках переговоров членов Евросоюза.

«Важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое», — заявила Меркель на брифинге.

Пандемия коронавируса стала главной темой экстренного саммита ЕС. Помимо необходимости сертификатов участники в рамках двухдневной встречи планируют обсудить проблемы с массовой вакцинацией и меры по ограничению передвижения граждан.