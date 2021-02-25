Поцелуй Яны Кошкиной с Успенской вызвал гнев поклонников

Москва, 25 февраля. «Королева шансона» Любовь Успенская с размахом отметила 67-летие. Однако поклонники оценили не все поздравления в адрес именинницы со стороны звездных гостей. Поцелуй с актрисой Яной Кошкиной вызвал неоднозначную реакцию в Сети.

Успенская в минувшую среду собрала гостей в просторном банкетном зале в Москве. Среди них отметились супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская, певица Глюкоза, Николай Басков, Яна Кошкина, Анита Цой, Дмитрий Песков и многие другие.

Сама виновница торжества предстала перед гостями в сверкающем черном комбинезоне и ботильонах на шпильке. Дополнили образ пояс-корсет, яркий макияж и укладка.

Еще до праздника звезды шоу-бизнеса оставляли поздравления в адрес «королевы шансона» на своих страницах в соцсетях. Среди них была и Кошкина. На снимке она нежно приобнимает свою подругу и целует ее.

«Моя любимая Любовь, с днем рождения! Спасибо тебе за заботу, поддержку, тепло и любовь! Будь, пожалуйста, всегда здорова и счастлива!» — написала актриса в комментарии.

Однако трогательное поздравление не показалось милым большинству подписчиков Кошкиной. Под снимком, вместо поздравлений, они оставили массу едких комментариев.

«Э, женщина, оставь бабушку Прохору Шаляпину, он знает, что делать», — пишет пользователь по ником zevadinveisov.

«Яна, вы очень красивая женщина! Но не доводить себя до состояния сегодняшней именинницы! Чтобы не быть похожей на…Тутанхамона!» — добавила moshchenko.oleg.

«Клубок целующихся змей»! Теперь я видела все», — посмеялась milakovaleva79.

Не обошлось и без шуток по поводу сексуальной ориентации дам.

«Каминг-аут… А ведь такие хорошие девчонки. Были. Но даже после этого хороши», — сострил fanatribak.

Ранее в интервью ФАН Успенская рассказала, что лучший подарок в ее день рождения — это ее воссоединение с дочерью Татьяной Плаксиной. Девушка специально приехала в Москву из США, чтобы поздравить мать.