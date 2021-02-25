Правоохранители проводят обыски в киевском офисе партии Медведчука

Киев, 25 февраля. Силовики проводят обыски и задержания в офисе украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В здании находится большое количество бойцов спецназа.

Информацию об этом передает издание «Страна.ua» на своем канале в Telegram. Однако депутат Рады от «Оппозиционной платформы» Виктор Черный не подтвердил сообщения СМИ, заявив, что обыски проходили в соседнем здании.

Глава «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук 19 февраля попал под санкции. Все его банковские активы были заморожены, а часть имущества оказалась под арестом. Сам Медведчук назвал незаконными санкции против себя.