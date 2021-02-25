Эксперты ВШЭ прогнозируют российским регионам ухудшение финансовой ситуации

Москва, 25 февраля. «Центр развития» НИУ ВШЭ подготовил прогноз о будущем российских регионов в 2021 году.

Согласно информации из бюллетени «Комментарии о государстве и бизнесе» российские субъекты в этом году испытают большие финансовые осложнения по сравнению с предыдущим. В НИУ ВШЭ отмечают, что государственные резервы были израсходованы в 2020 году.

Специалисты Высшей школы экономики поясняют, что в прошлом году 57 из 85 субъектов РФ закончили период с дефицитом бюджета. Годом ранее таких регионов было только 35.

Вместе с этим, федеральные власти перенаправили в регионы на 54% больше средств, чем за предыдущий период. В 2021 году государство не сможет продолжать поддержку в аналогичных объемах в связи с сокращением резервов. Эксперты подчеркивают, что в субъектах сохранятся вызовы предыдущего года: пандемия и обязательность мер поддержки населения, а также бизнеса.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что Правительство России в 2021 году выделит 7,8 млрд рублей на новую программу поддержки бизнеса, передает ФАН.